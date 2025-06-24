РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд
Суд обязал РЖД и "Ингосстрах" выплатить 350 тыс руб ребенку, попавшему под поезд
© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
© Pixabay / NickyPe
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд обязал РЖД и "Ингосстрах" выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, попавшему под поезд в октябре 2024 года на рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила Межрегиональная транспортная прокуратура.
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"Суд обязал ОАО "РЖД" и СПАО "Ингосстрах" возместить моральный вред ребенку, попавшему под поезд. Московско-Рязанская транспортная прокуратура провела проверку по обращению отца несовершеннолетней девочки, травмированной в октябре 2024 года пассажирским поездом на Рязанском направлении Московской железной дороги. После случившегося ребенок был доставлен в больницу, где проходил длительное лечение. Прокурор обратился в суд в защиту девочки и потребовал взыскать с ОАО "РЖД" компенсацию морального вреда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решением Басманного районного суда города Москвы требования транспортной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Сумма взыскания составила 350 тысяч рублей. Также уточняется, что решение суда в законную силу не вступило.
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