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РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд - РИА Новости, 24.06.2025
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18:54 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/rzhd-2025179608.html
РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд
РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд - РИА Новости, 24.06.2025
РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд
Суд обязал РЖД и "Ингосстрах" выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, попавшему под поезд в октябре 2024 года на рязанском направлении... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:54:00+03:00
2025-06-24T18:54:00+03:00
происшествия
москва
ржд
ингосстрах
межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд обязал РЖД и "Ингосстрах" выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, попавшему под поезд в октябре 2024 года на рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила Межрегиональная транспортная прокуратура. &quot;Суд обязал ОАО &quot;РЖД&quot; и СПАО &quot;Ингосстрах&quot; возместить моральный вред ребенку, попавшему под поезд. Московско-Рязанская транспортная прокуратура провела проверку по обращению отца несовершеннолетней девочки, травмированной в октябре 2024 года пассажирским поездом на Рязанском направлении Московской железной дороги. После случившегося ребенок был доставлен в больницу, где проходил длительное лечение. Прокурор обратился в суд в защиту девочки и потребовал взыскать с ОАО &quot;РЖД&quot; компенсацию морального вреда&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что решением Басманного районного суда города Москвы требования транспортной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Сумма взыскания составила 350 тысяч рублей. Также уточняется, что решение суда в законную силу не вступило.
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происшествия, москва, ржд, ингосстрах, межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, РЖД, Ингосстрах, Межрегиональная транспортная прокуратура
РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд

Суд обязал РЖД и "Ингосстрах" выплатить 350 тыс руб ребенку, попавшему под поезд

© Pixabay / NickyPeЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Pixabay / NickyPe
Железная дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд обязал РЖД и "Ингосстрах" выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, попавшему под поезд в октябре 2024 года на рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила Межрегиональная транспортная прокуратура.
«

"Суд обязал ОАО "РЖД" и СПАО "Ингосстрах" возместить моральный вред ребенку, попавшему под поезд. Московско-Рязанская транспортная прокуратура провела проверку по обращению отца несовершеннолетней девочки, травмированной в октябре 2024 года пассажирским поездом на Рязанском направлении Московской железной дороги. После случившегося ребенок был доставлен в больницу, где проходил длительное лечение. Прокурор обратился в суд в защиту девочки и потребовал взыскать с ОАО "РЖД" компенсацию морального вреда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решением Басманного районного суда города Москвы требования транспортной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Сумма взыскания составила 350 тысяч рублей. Также уточняется, что решение суда в законную силу не вступило.
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ПроисшествияМоскваРЖДИнгосстрахМежрегиональная транспортная прокуратура
 
 
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