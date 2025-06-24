https://ria.ru/20250624/rzhd-2025179608.html

РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд

РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд - РИА Новости, 24.06.2025

РЖД и "Ингосстрах" выплатят компенсацию ребенку, попавшему под поезд

Суд обязал РЖД и "Ингосстрах" выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, попавшему под поезд в октябре 2024 года на рязанском направлении... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:54:00+03:00

2025-06-24T18:54:00+03:00

2025-06-24T18:54:00+03:00

происшествия

москва

ржд

ингосстрах

межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суд обязал РЖД и "Ингосстрах" выплатить 350 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку, попавшему под поезд в октябре 2024 года на рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщила Межрегиональная транспортная прокуратура. "Суд обязал ОАО "РЖД" и СПАО "Ингосстрах" возместить моральный вред ребенку, попавшему под поезд. Московско-Рязанская транспортная прокуратура провела проверку по обращению отца несовершеннолетней девочки, травмированной в октябре 2024 года пассажирским поездом на Рязанском направлении Московской железной дороги. После случившегося ребенок был доставлен в больницу, где проходил длительное лечение. Прокурор обратился в суд в защиту девочки и потребовал взыскать с ОАО "РЖД" компенсацию морального вреда", - говорится в сообщении.Отмечается, что решением Басманного районного суда города Москвы требования транспортной прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Сумма взыскания составила 350 тысяч рублей. Также уточняется, что решение суда в законную силу не вступило.

https://ria.ru/20250226/moskva-2001613593.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, ржд, ингосстрах, межрегиональная транспортная прокуратура