https://ria.ru/20250624/ryutte-2025156383.html

Трамп опубликовал злорадное личное сообщение от Рютте

Трамп опубликовал злорадное личное сообщение от Рютте - РИА Новости, 25.06.2025

Трамп опубликовал злорадное личное сообщение от Рютте

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, поблагодарившего его за то, что Европа теперь... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-24T17:50:00+03:00

2025-06-24T17:50:00+03:00

2025-06-25T01:50:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, поблагодарившего его за то, что Европа теперь заплатит по-крупному."Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% (ВВП на расходы на оборону. — Прим. ред.)! <...> Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа", — говорится в публикации.Сегодня ранее Рютте, выступая на индустриальном форуме, проходящем в Гааге в рамках саммита НАТО, заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с Россией.Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти пртоцентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250624/ryutte-2024987074.html

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