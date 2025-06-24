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Трамп опубликовал злорадное личное сообщение от Рютте - РИА Новости, 25.06.2025
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17:50 24.06.2025 (обновлено: 01:50 25.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ryutte-2025156383.html
Трамп опубликовал злорадное личное сообщение от Рютте
Трамп опубликовал злорадное личное сообщение от Рютте - РИА Новости, 25.06.2025
Трамп опубликовал злорадное личное сообщение от Рютте
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, поблагодарившего его за то, что Европа теперь... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-24T17:50:00+03:00
2025-06-25T01:50:00+03:00
в мире
европа
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марк рютте
дональд трамп
пит хегсет
нато
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, поблагодарившего его за то, что Европа теперь заплатит по-крупному."Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% (ВВП на расходы на оборону. — Прим. ред.)! &lt;...&gt; Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа", — говорится в публикации.Сегодня ранее Рютте, выступая на индустриальном форуме, проходящем в Гааге в рамках саммита НАТО, заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с Россией.Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти пртоцентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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в мире, европа, сша, гаага, марк рютте, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша, россия
В мире, Европа, США, Гаага, Марк Рютте, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США, Россия
Трамп опубликовал злорадное личное сообщение от Рютте

Трамп показал сообщение генсека НАТО Рютте о том, что Европа крупно заплатит

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, поблагодарившего его за то, что Европа теперь заплатит по-крупному.
"Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% (ВВП на расходы на оборону. — Прим. ред.)! <...> Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа", — говорится в публикации.
Публикация Дональда Трампа в Truth Social
Публикация Дональда Трампа в Truth Social - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Публикация Дональда Трампа в Truth Social
Сегодня ранее Рютте, выступая на индустриальном форуме, проходящем в Гааге в рамках саммита НАТО, заявил, что страны альянса должны больше тратить на оборону из-за "войны в области военного производства" с Россией.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти пртоцентов от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Генсека НАТО загнали в угол одним вопросом про Россию
Вчера, 02:52
 
В миреЕвропаСШАГаагаМарк РюттеДональд ТрампПит ХегсетНАТОМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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