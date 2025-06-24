https://ria.ru/20250624/rukovodstvo-2024998501.html
Руководство ЗАЭС готово принять на площадке гендиректора МАГАТЭ
Руководство ЗАЭС готово принять на площадке гендиректора МАГАТЭ - РИА Новости, 24.06.2025
Руководство ЗАЭС готово принять на площадке гендиректора МАГАТЭ
Руководство Запорожской АЭС готово в любой момент принять на площадке гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, заявил РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:35:00+03:00
2025-06-24T06:35:00+03:00
2025-06-24T06:35:00+03:00
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 23 июн - РИА Новости. Руководство Запорожской АЭС готово в любой момент принять на площадке гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "Гросси уже пять раз был на площадке. Руководство станции в любой день и момент готово принять его на площадке. Мы видим основную миссию агентства (МАГАТЭ - ред.) в подтверждении того, что эксплуатация ЗАЭС соответствует всем нормам и принципам безопасности", - сказал Черничук. Он пояснил, что необходимость визита гендиректора МАГАТЭ определяет не руководство станции. "В случае согласования такого визита, мы ответим на все те вопросы, которые будут интересовать мистера Гросси", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250624/zaes-2024986200.html
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космос - риа наука, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Космос - РИА Наука, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Руководство ЗАЭС готово принять на площадке гендиректора МАГАТЭ
Черничук: руководство ЗАЭС готово принять на площадке гендиректора МАГАТЭ Гросси
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 23 июн - РИА Новости. Руководство Запорожской АЭС готово в любой момент принять на площадке гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Гросси уже пять раз был на площадке. Руководство станции в любой день и момент готово принять его на площадке. Мы видим основную миссию агентства (МАГАТЭ - ред.) в подтверждении того, что эксплуатация ЗАЭС соответствует всем нормам и принципам безопасности", - сказал Черничук.
Он пояснил, что необходимость визита гендиректора МАГАТЭ определяет не руководство станции.
"В случае согласования такого визита, мы ответим на все те вопросы, которые будут интересовать мистера Гросси", - сказал собеседник агентства.