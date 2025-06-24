https://ria.ru/20250624/rukovodstvo-2024998501.html

Руководство ЗАЭС готово принять на площадке гендиректора МАГАТЭ

Руководство ЗАЭС готово принять на площадке гендиректора МАГАТЭ - РИА Новости, 24.06.2025

Руководство ЗАЭС готово принять на площадке гендиректора МАГАТЭ

Руководство Запорожской АЭС готово в любой момент принять на площадке гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, заявил РИА... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:35:00+03:00

2025-06-24T06:35:00+03:00

2025-06-24T06:35:00+03:00

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 23 июн - РИА Новости. Руководство Запорожской АЭС готово в любой момент принять на площадке гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. "Гросси уже пять раз был на площадке. Руководство станции в любой день и момент готово принять его на площадке. Мы видим основную миссию агентства (МАГАТЭ - ред.) в подтверждении того, что эксплуатация ЗАЭС соответствует всем нормам и принципам безопасности", - сказал Черничук. Он пояснил, что необходимость визита гендиректора МАГАТЭ определяет не руководство станции. "В случае согласования такого визита, мы ответим на все те вопросы, которые будут интересовать мистера Гросси", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250624/zaes-2024986200.html

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космос - риа наука, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс