https://ria.ru/20250624/rossiya-2025224654.html

Россия представила в СБ ООН обновленную редакцию резолюции по Ирану

Россия представила в СБ ООН обновленную редакцию резолюции по Ирану - РИА Новости, 25.06.2025

Россия представила в СБ ООН обновленную редакцию резолюции по Ирану

Россия вместе с КНР и Пакистаном представила в СБ ООН "обновленную с учетом развития событий редакцию" проекта резолюции по Ирану, документом предполагается... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-24T23:50:00+03:00

2025-06-24T23:50:00+03:00

2025-06-25T04:05:00+03:00

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ООН, 24 июн – РИА Новости. Россия вместе с КНР и Пакистаном представила в СБ ООН "обновленную с учетом развития событий редакцию" проекта резолюции по Ирану, документом предполагается обеспечить "устойчивый характер" прекращения огня, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Сегодня мы предложили коллегам по совету обновленную с учетом развития событий редакцию, которая нацелена на то, чтобы обеспечить устойчивый характер прекращения огня и пригляд за его соблюдением со стороны Совета безопасности через соответствующую отчетность генерального секретаря", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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