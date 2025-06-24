https://ria.ru/20250624/rossiya-2025155638.html
Чернышенко оценил затраты на науку к 2030 году
Чернышенко оценил затраты на науку к 2030 году - РИА Новости, 24.06.2025
Чернышенко оценил затраты на науку к 2030 году
Затраты на науку к 2030 году должны составлять не менее 2% ВВП, в России для отрасли есть хороший задел, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:49:00+03:00
2025-06-24T17:49:00+03:00
2025-06-24T17:49:00+03:00
экономика
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Затраты на науку к 2030 году должны составлять не менее 2% ВВП, в России для отрасли есть хороший задел, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С таким заявлением Чернышенко выступил во вторник по итогам стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина "Модель развития науки". "К 2030 году в нашей стране затраты на науку должны быть не менее 2% ВВП, в том числе за счет инвестиций частного бизнеса. Эта сумма составит более 6 триллионов рублей. У нас есть хороший задел. Как подчеркнул сегодня Михаил Владимирович Мишустин (председатель правительства РФ - ред.), Россия исторически одна из сильнейших научных держав", - заявил Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера. Чернышенко отметил, что в России сегодня насчитываются более 340 тысяч исследователей и 4 тысяч научных организаций по всей стране. "Мы на восьмом месте в мире по объему научных исследований и разработок. Это высокая планка. Важно сохранять и укреплять позиции", - заявил вице-премьер.
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
Чернышенко оценил затраты на науку к 2030 году
Чернышенко: затраты на науку к 2030 году должны составлять не менее 2% ВВП
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Затраты на науку к 2030 году должны составлять не менее 2% ВВП, в России для отрасли есть хороший задел, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
С таким заявлением Чернышенко
выступил во вторник по итогам стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина
"Модель развития науки".
"К 2030 году в нашей стране затраты на науку должны быть не менее 2% ВВП, в том числе за счет инвестиций частного бизнеса. Эта сумма составит более 6 триллионов рублей. У нас есть хороший задел. Как подчеркнул сегодня Михаил Владимирович Мишустин (председатель правительства РФ - ред.), Россия исторически одна из сильнейших научных держав", - заявил Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера.
Чернышенко отметил, что в России сегодня насчитываются более 340 тысяч исследователей и 4 тысяч научных организаций по всей стране.
"Мы на восьмом месте в мире по объему научных исследований и разработок. Это высокая планка. Важно сохранять и укреплять позиции", - заявил вице-премьер.