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Чернышенко оценил затраты на науку к 2030 году

Чернышенко оценил затраты на науку к 2030 году - РИА Новости, 24.06.2025

Чернышенко оценил затраты на науку к 2030 году

Затраты на науку к 2030 году должны составлять не менее 2% ВВП, в России для отрасли есть хороший задел, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:49:00+03:00

2025-06-24T17:49:00+03:00

2025-06-24T17:49:00+03:00

экономика

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Затраты на науку к 2030 году должны составлять не менее 2% ВВП, в России для отрасли есть хороший задел, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С таким заявлением Чернышенко выступил во вторник по итогам стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина "Модель развития науки". "К 2030 году в нашей стране затраты на науку должны быть не менее 2% ВВП, в том числе за счет инвестиций частного бизнеса. Эта сумма составит более 6 триллионов рублей. У нас есть хороший задел. Как подчеркнул сегодня Михаил Владимирович Мишустин (председатель правительства РФ - ред.), Россия исторически одна из сильнейших научных держав", - заявил Чернышенко, слова которого приводит аппарат вице-премьера. Чернышенко отметил, что в России сегодня насчитываются более 340 тысяч исследователей и 4 тысяч научных организаций по всей стране. "Мы на восьмом месте в мире по объему научных исследований и разработок. Это высокая планка. Важно сохранять и укреплять позиции", - заявил вице-премьер.

https://ria.ru/20250225/ntsm-2001442458.html

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экономика, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин