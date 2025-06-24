Россия поддержала празднование 35-летия Декларации о суверенитете Молдавии
Россия поддержала стремление молдавских граждан к суверенному развитию
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Посольство России в Молдавии поддержало празднование 35-летия Декларации о суверенитете республики и приветствовало стремление молдавских граждан к независимому развитию, сообщает во вторник пресс-служба дипмиссии.
Накануне в Кишиневе прошла масштабная акция оппозиции, приуроченная к годовщине документа. В митинге участвовали представители всех регионов страны под государственными флагами Молдавии. Среди участников — партии социалистов, "Будущее Молдовы", коммунистов, "Сердце Молдовы", общественные организации и патриотические движения. По итогам акции была принята новая декларация "о суверенной политике Республики Молдова XXI века", в которой подтверждается приверженность нейтралитету и недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела страны.
"Россия приветствует такой здравый подход и поддерживает желание государств самостоятельно определять свое будущее с учетом их традиций и цивилизационных особенностей. Наша страна неукоснительно соблюдает положения Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Не вмешивается во внутренние дела Молдавии, уважает ее суверенитет, нейтральный статус и территориальную целостность", — говорится в заявлении российского посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что празднование продемонстрировало запрос общества на учет национальных интересов вместо следования внешним предписаниям. Москва заявила о соблюдении Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года и уважении суверенитета Молдавии. "Следование этим принципам, закрепленным в Конституции республики, отказ от курса на конфронтацию с Россией является залогом стабильности и процветания Молдавии, добрососедских отношений и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - отметили в посольстве РФ.
Ранее во вторник по призыву президента Майи Санду в столице также состоялся Марш суверенитета с участием госслужащих и сторонников правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). За весь пятилетний период нахождения у власти ПДС впервые организовала официальные мероприятия к годовщине Декларации о суверенитете.
Декларация о суверенитете была принята Верховным Советом Молдавской ССР 23 июня 1990 года и стала важным шагом к независимости, провозглашенной в августе 1991 года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.