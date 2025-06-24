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Россия поддержала празднование 35-летия Декларации о суверенитете Молдавии - РИА Новости, 24.06.2025
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15:30 24.06.2025 (обновлено: 15:58 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/rossiya-2025114683.html
Россия поддержала празднование 35-летия Декларации о суверенитете Молдавии
Россия поддержала празднование 35-летия Декларации о суверенитете Молдавии - РИА Новости, 24.06.2025
Россия поддержала празднование 35-летия Декларации о суверенитете Молдавии
Посольство России в Молдавии поддержало празднование 35-летия Декларации о суверенитете республики и приветствовало стремление молдавских граждан к независимому РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:30:00+03:00
2025-06-24T15:58:00+03:00
россия
майя санду
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Посольство России в Молдавии поддержало празднование 35-летия Декларации о суверенитете республики и приветствовало стремление молдавских граждан к независимому развитию, сообщает во вторник пресс-служба дипмиссии.Накануне в Кишиневе прошла масштабная акция оппозиции, приуроченная к годовщине документа. В митинге участвовали представители всех регионов страны под государственными флагами Молдавии. Среди участников — партии социалистов, "Будущее Молдовы", коммунистов, "Сердце Молдовы", общественные организации и патриотические движения. По итогам акции была принята новая декларация "о суверенной политике Республики Молдова XXI века", в которой подтверждается приверженность нейтралитету и недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела страны."Россия приветствует такой здравый подход и поддерживает желание государств самостоятельно определять свое будущее с учетом их традиций и цивилизационных особенностей. Наша страна неукоснительно соблюдает положения Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Не вмешивается во внутренние дела Молдавии, уважает ее суверенитет, нейтральный статус и территориальную целостность", — говорится в заявлении российского посольства.В дипмиссии подчеркнули, что празднование продемонстрировало запрос общества на учет национальных интересов вместо следования внешним предписаниям. Москва заявила о соблюдении Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года и уважении суверенитета Молдавии. "Следование этим принципам, закрепленным в Конституции республики, отказ от курса на конфронтацию с Россией является залогом стабильности и процветания Молдавии, добрососедских отношений и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - отметили в посольстве РФ.Ранее во вторник по призыву президента Майи Санду в столице также состоялся Марш суверенитета с участием госслужащих и сторонников правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). За весь пятилетний период нахождения у власти ПДС впервые организовала официальные мероприятия к годовщине Декларации о суверенитете.Декларация о суверенитете была принята Верховным Советом Молдавской ССР 23 июня 1990 года и стала важным шагом к независимости, провозглашенной в августе 1991 года.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250623/moldavija-2024885066.html
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россия, майя санду, дмитрий песков, москва, молдавия, в мире
Россия, Майя Санду, Дмитрий Песков, Москва, Молдавия, В мире
Россия поддержала празднование 35-летия Декларации о суверенитете Молдавии

Россия поддержала стремление молдавских граждан к суверенному развитию

© Sputnik / Родион ПрокаПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Sputnik / Родион Прока
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Посольство России в Молдавии поддержало празднование 35-летия Декларации о суверенитете республики и приветствовало стремление молдавских граждан к независимому развитию, сообщает во вторник пресс-служба дипмиссии.
Накануне в Кишиневе прошла масштабная акция оппозиции, приуроченная к годовщине документа. В митинге участвовали представители всех регионов страны под государственными флагами Молдавии. Среди участников — партии социалистов, "Будущее Молдовы", коммунистов, "Сердце Молдовы", общественные организации и патриотические движения. По итогам акции была принята новая декларация "о суверенной политике Республики Молдова XXI века", в которой подтверждается приверженность нейтралитету и недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела страны.
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"Россия приветствует такой здравый подход и поддерживает желание государств самостоятельно определять свое будущее с учетом их традиций и цивилизационных особенностей. Наша страна неукоснительно соблюдает положения Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Не вмешивается во внутренние дела Молдавии, уважает ее суверенитет, нейтральный статус и территориальную целостность", — говорится в заявлении российского посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что празднование продемонстрировало запрос общества на учет национальных интересов вместо следования внешним предписаниям. Москва заявила о соблюдении Договора о дружбе и сотрудничестве 2001 года и уважении суверенитета Молдавии. "Следование этим принципам, закрепленным в Конституции республики, отказ от курса на конфронтацию с Россией является залогом стабильности и процветания Молдавии, добрососедских отношений и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - отметили в посольстве РФ.
Ранее во вторник по призыву президента Майи Санду в столице также состоялся Марш суверенитета с участием госслужащих и сторонников правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). За весь пятилетний период нахождения у власти ПДС впервые организовала официальные мероприятия к годовщине Декларации о суверенитете.
Декларация о суверенитете была принята Верховным Советом Молдавской ССР 23 июня 1990 года и стала важным шагом к независимости, провозглашенной в августе 1991 года.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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