https://ria.ru/20250624/rossija-2025082169.html
Задержанный житель Туапсе признался в попытке вступить в ряды ВСУ
Задержанный житель Туапсе признался в попытке вступить в ряды ВСУ - РИА Новости, 24.06.2025
Задержанный житель Туапсе признался в попытке вступить в ряды ВСУ
Житель Туапсе, пытавшийся уехать воевать против российской армии, признал вину, он хотел вступить в "Легион "Свобода России"* (запрещенная в РФ террористическая РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:33:00+03:00
2025-06-24T13:33:00+03:00
2025-06-24T13:55:00+03:00
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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Житель Туапсе, пытавшийся уехать воевать против российской армии, признал вину, он хотел вступить в "Легион "Свобода России"* (запрещенная в РФ террористическая организация) и перебраться на Украину через Донецк, его взяли под стражу, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю. Ранее УФСБ сообщило, что житель Туапсе 1977 года рождения вступил в контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористической организацией и запрещенного в РФ, который набирал и готовил добровольцев для участия в военных действиях против Вооруженных сил России. Получив необходимые инструкции от куратора, злоумышленник предпринял попытку покинуть страну, но был задержан. "Я признаю свою вину полностью, в содеянном раскаиваюсь, считаю, что это была большая ошибка", - рассказал обвиняемый на видео от УФСБ. Как следует из допроса, мужчина пытался вступить в "Легион "Свобода России"*. "Программист местного комбината социального питания собирался выехать в Донецк, а затем нелегально перейти границу в направлении Украины. Задержание произошло в квартире подозреваемого", - рассказали РИА Новости в УФСБ. Сейчас обвиняемый взят под стражу. Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении жителя Туапсе расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 УК России (приготовление к участию в деятельности организации, которая признана террористической в РФ).* запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20250610/naemnik-2022074618.html
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Задержанный житель Туапсе, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против России
Задержан житель Туапсе, намеревавшийся уехать на Украину и воевать против России, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.
Мужчина планировал вступить в "Легион "Свобода России"* и перебраться на Украину через Донецк.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
*организация признана в России террористической и запрещена
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происшествия, россия, туапсе, украина
Происшествия, Россия, Туапсе, Украина
Задержанный житель Туапсе признался в попытке вступить в ряды ВСУ
Задержанный житель Туапсе хотел вступить в "Легион "Свобода России"