https://ria.ru/20250624/rossija-2025018456.html

Россия может стать посредником между КНДР и Южной Кореей, считает эксперт

Россия может стать посредником между КНДР и Южной Кореей, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025

Россия может стать посредником между КНДР и Южной Кореей, считает эксперт

Россия могла бы стать посредником в восстановлении каналов связи между КНДР и Южной Кореей и развития трёхстороннего сотрудничества, считает профессор... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:09:00+03:00

2025-06-24T10:09:00+03:00

2025-06-24T10:09:00+03:00

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СЕУЛ, 24 июн – РИА Новости. Россия могла бы стать посредником в восстановлении каналов связи между КНДР и Южной Кореей и развития трёхстороннего сотрудничества, считает профессор Университета по изучению КНДР Ян Му Чжин. Ранее во вторник сообщалось, что в КНДР с 21 по 23 июня состоялось расширенное заседание XII пленума Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором принято решение о созыве IX съезда партии, подведены итоги первого полугодия и обозначены ключевые приоритеты во внутренней политике и экономике. Комментируя РИА Новости итоги расширенного заседания пленума, Ян Му Чжин отмечает, что Пхеньян, возможно, примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт с 3 по 6 сентября во Владивостоке, и это может стать шансом для диалога Сеула с КНДР. "Существует высокая вероятность того, что КНДР направит на форум высокопоставленную делегацию. Если использовать Россию в качестве посредника, это может привести к восстановлению южнокорейско-российских и межкорейских отношений, а также к возобновлению трёхстороннего сотрудничества, включая развитие Северного морского пути", - отмечает эксперт. Ян Му Чжин также подчеркнул, что восстановление формата "Север-Юг-Россия" может дать новый импульс реализации дипломатических инициатив южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна. "Если трёхстороннее сотрудничество между Севером, Югом и Россией будет восстановлено, это поможет реализовать предвыборное обещание президента Ли Чжэ Мёна - добиться безъядерного мира и возобновить шестисторонние переговоры для обеспечения стабильности в Северо-Восточной Азии", - добавил эксперт. В то же время, эксперт отмечает, что в новостях северокорейских СМИ о расширенном заседании пленума отсутствуют упоминания ядерного оружия, антиимпериализма, ведется "контроль уровня риторики". "Акцент, судя по всему, смещён с национальной обороны на экономическое строительство, возможен переход к "экономическому курсу" на IX съезде ТПК, а это открывает потенциальную возможность диалога с США, Японией, Южной Кореей", - подытожил Ян Му Чжин.

https://ria.ru/20250413/sovetnik-2011043530.html

https://ria.ru/20250522/kndr-2018394092.html

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в мире, кндр (северная корея), россия, южная корея, ли чжэ мен