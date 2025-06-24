https://ria.ru/20250624/rossija-2024997587.html
В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений
В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений - РИА Новости, 24.06.2025
В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений
Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:19:00+03:00
2025-06-24T06:19:00+03:00
2025-06-24T06:19:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
африка
андрей гурьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000991129_0:141:1281:861_1920x0_80_0_0_cb5ea3b3433736747f4d1771a6ebf926.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Африка - это хороший аграрный регион, который будет потреблять и откуда будет идти основной рост спроса на удобрения", - сказал Гурьев. При этом он отметил, что "Африка - огромный рынок". "Рынок с огромной потребностью, но с недостаточно развитой инфраструктурой. Как только будут порты, железные дороги, ситуация с поставками изменится", - объяснил глава ассоциации. Он добавил, что "за последние три года Россия в Африку увеличила поставки удобрений в 1,5 раза". "То есть эти рынки растут и будут расти", - заключил Гурьев. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/rapu-2021907009.html
https://ria.ru/20250415/rapu-2011410135.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2000991129_0:21:1281:981_1920x0_80_0_0_d382726819f121aafe683b3f81267bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, африка, андрей гурьев
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Африка, Андрей Гурьев
В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений
Глава РАПУ Гурьев: Африка будет самым быстро растущим потребителем удобрений