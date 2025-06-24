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В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений - РИА Новости, 24.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
06:19 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/rossija-2024997587.html
В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений
В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений - РИА Новости, 24.06.2025
В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений
Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T06:19:00+03:00
2025-06-24T06:19:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
африка
андрей гурьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Африка - это хороший аграрный регион, который будет потреблять и откуда будет идти основной рост спроса на удобрения", - сказал Гурьев. При этом он отметил, что "Африка - огромный рынок". "Рынок с огромной потребностью, но с недостаточно развитой инфраструктурой. Как только будут порты, железные дороги, ситуация с поставками изменится", - объяснил глава ассоциации. Он добавил, что "за последние три года Россия в Африку увеличила поставки удобрений в 1,5 раза". "То есть эти рынки растут и будут расти", - заключил Гурьев. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/rapu-2021907009.html
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экономика, россия, африка, андрей гурьев
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Африка, Андрей Гурьев
В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений

Глава РАПУ Гурьев: Африка будет самым быстро растущим потребителем удобрений

© Фото : пресс-служба РАПУАндрей Гурьев
Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : пресс-служба РАПУ
Андрей Гурьев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.
"Африка - это хороший аграрный регион, который будет потреблять и откуда будет идти основной рост спроса на удобрения", - сказал Гурьев.
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При этом он отметил, что "Африка - огромный рынок". "Рынок с огромной потребностью, но с недостаточно развитой инфраструктурой. Как только будут порты, железные дороги, ситуация с поставками изменится", - объяснил глава ассоциации.
Он добавил, что "за последние три года Россия в Африку увеличила поставки удобрений в 1,5 раза".
"То есть эти рынки растут и будут расти", - заключил Гурьев.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияАфрикаАндрей Гурьев
 
 
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