https://ria.ru/20250624/rossija-2024997587.html

В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений

В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений - РИА Новости, 24.06.2025

В РАПУ назвали Африку самым быстро растущим потребителем удобрений

Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T06:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Африканский сельскохозяйственный сектор будет самым быстро растущим в объемах потребителем минеральных удобрений для российских производителей, сообщил РИА Новости на ПМЭФ-2025 глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. "Африка - это хороший аграрный регион, который будет потреблять и откуда будет идти основной рост спроса на удобрения", - сказал Гурьев. При этом он отметил, что "Африка - огромный рынок". "Рынок с огромной потребностью, но с недостаточно развитой инфраструктурой. Как только будут порты, железные дороги, ситуация с поставками изменится", - объяснил глава ассоциации. Он добавил, что "за последние три года Россия в Африку увеличила поставки удобрений в 1,5 раза". "То есть эти рынки растут и будут расти", - заключил Гурьев. Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/rapu-2021907009.html

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экономика, россия, африка, андрей гурьев