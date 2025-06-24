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Киев вербует наемников в Колумбии через дипмиссии, заявил посол России
Киев вербует наемников в Колумбии через дипмиссии, заявил посол России - РИА Новости, 24.06.2025
Киев вербует наемников в Колумбии через дипмиссии, заявил посол России
Глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе заявил РИА Новости, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через различные каналы, включая... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T03:52:00+03:00
2025-06-24T03:52:00+03:00
2025-06-24T03:52:00+03:00
богота
украина
колумбия
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава российского посольства в Боготе Николай Тавдумадзе заявил РИА Новости, что Украина ведет вербовку наемников в Колумбии через различные каналы, включая дипмиссии, что противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях. "Украинские структуры ведут такую деятельность через разные каналы, в том числе и через дипмиссии, что никак не укладывается в положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - рассказал дипломат. Также Тавдумадзе отметил, что колумбийцев с военным опытом завлекают обещаниями высоких зарплат и равных с украинскими военнослужащими условий, но в действительности южноамериканцы становятся объектами неуважительного и наплевательского отношения в рядах ВСУ, многие из них погибают или оказываются под следствием в России по обвинению в наемничестве.
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богота, украина, колумбия, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
Богота, Украина, Колумбия, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Киев вербует наемников в Колумбии через дипмиссии, заявил посол России
Посол Тавдумадзе: Киев ведет вербовку наемников в Колумбии через дипмиссии