https://ria.ru/20250624/roseksimbank-2025076728.html
"Росэксимбанк" поддержал экспорт лакокрасочных материалов в Белоруссию
"Росэксимбанк" поддержал экспорт лакокрасочных материалов в Белоруссию - РИА Новости, 24.06.2025
"Росэксимбанк" поддержал экспорт лакокрасочных материалов в Белоруссию
"Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ) поддержал экспортные поставки лакокрасочных материалов для металлоконструкций в Белоруссию, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:06:00+03:00
2025-06-24T13:06:00+03:00
2025-06-24T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ) поддержал экспортные поставки лакокрасочных материалов для металлоконструкций в Белоруссию, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Банк предоставил финансирование экспортного контракта производителю из Смоленской области в рамках кредитного продукта "Деньги на экспорт" по льготной ставке 13,5%. Компания уже успешно поставляет продукцию в Казахстан и планирует расширять международное сотрудничество", - говорится в сообщении.Там добавляется, что средства по программе "Деньги на экспорт" могут быть направлены на закупку сырья, материалов и оборудования, покрытие транспортных и таможенных расходов, а также на выплату заработной платы и сопутствующих налоговых отчислений.Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев отметил, что экспортно ориентированные компании Смоленской области в целом являются активными пользователями нефинансовых, гарантийных и страховых мер поддержки Группы РЭЦ."Наша задача - совместно с центром поддержки экспорта Смоленской области показать, что кредитная поддержка Группы РЭЦ – это тоже доступный к использованию инструмент, который способствует развитию экспортного потенциала компаний региона", – подчеркнул Агаев.
https://ria.ru/20250623/rossiya-2024793436.html
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экономика, технологии, смоленская область, белоруссия, россия, росэксимбанк
Экономика, Технологии, Смоленская область, Белоруссия, Россия, Росэксимбанк
"Росэксимбанк" поддержал экспорт лакокрасочных материалов в Белоруссию
"Росэксимбанк" одобрил кредит на экспорт лакокрасочных материалов в Белоруссию
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ) поддержал экспортные поставки лакокрасочных материалов для металлоконструкций в Белоруссию, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Банк предоставил финансирование экспортного контракта производителю из Смоленской области в рамках кредитного продукта "Деньги на экспорт" по льготной ставке 13,5%. Компания уже успешно поставляет продукцию в Казахстан и планирует расширять международное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что средства по программе "Деньги на экспорт" могут быть направлены на закупку сырья, материалов и оборудования, покрытие транспортных и таможенных расходов, а также на выплату заработной платы и сопутствующих налоговых отчислений.
Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев отметил, что экспортно ориентированные компании Смоленской области в целом являются активными пользователями нефинансовых, гарантийных и страховых мер поддержки Группы РЭЦ.
"Наша задача - совместно с центром поддержки экспорта Смоленской области показать, что кредитная поддержка Группы РЭЦ – это тоже доступный к использованию инструмент, который способствует развитию экспортного потенциала компаний региона", – подчеркнул Агаев.