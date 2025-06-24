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Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
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14:35 24.06.2025 (обновлено: 14:46 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/rezhim-2025098111.html
Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп
Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном продолжает действовать. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:35:00+03:00
2025-06-24T14:46:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном продолжает действовать."Никто не пострадает, режим прекращения огня в силе!" - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, дональд трамп, сша
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль, Дональд Трамп, США
Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп

Трамп: режим прекращения огня между Ираном и Израилем остается в силе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном продолжает действовать.
"Никто не пострадает, режим прекращения огня в силе!" - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
Отражение ракетной атаки в небе над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Конфликт Израиля и Ирана 2025: что происходит, причины и последствия
18 июня, 14:11
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеИранИзраильДональд ТрампСША
 
 
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