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Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп
Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025
Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном продолжает действовать. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:35:00+03:00
2025-06-24T14:35:00+03:00
2025-06-24T14:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном продолжает действовать."Никто не пострадает, режим прекращения огня в силе!" - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, дональд трамп, сша
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран, Израиль, Дональд Трамп, США
Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп
Трамп: режим прекращения огня между Ираном и Израилем остается в силе