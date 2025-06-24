https://ria.ru/20250624/rezhim-2025098111.html

Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп

Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2025

Перемирие между Ираном и Израилем остается в силе, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном продолжает действовать. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:35:00+03:00

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в мире

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном продолжает действовать."Никто не пострадает, режим прекращения огня в силе!" - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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2025

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, израиль, дональд трамп, сша