https://ria.ru/20250624/retsessiya-2025003169.html

В России в настоящее время нет рецессии, заявили в ЦБ

В России в настоящее время нет рецессии, заявили в ЦБ - РИА Новости, 24.06.2025

В России в настоящее время нет рецессии, заявили в ЦБ

Рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается, есть плавное замедление темпов роста экономики, которая уходит из "перегрева", заявил директор... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:52:00+03:00

2025-06-24T07:52:00+03:00

2025-06-24T10:11:00+03:00

экономика

россия

новосибирск

центральный банк рф (цб рф)

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НОВОСИБИРСК, 24 июн - РИА Новости. Рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается, есть плавное замедление темпов роста экономики, которая уходит из "перегрева", заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в понедельник в Новосибирске в ходе коммуникационной сессии с представителями бизнеса Новосибирска и области. "Сейчас рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста… Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные индикаторы, и в этом смысле индикатор бизнес-климата нам очень помогает", - сказал он.По словам Гангана, многие, в том числе эксперты начинают пугают и говорить ситуацию в экономике России в настоящее время можно охарактеризовать как рецессия. "Да, ситуация в экономике сейчас крайне неоднородная. Есть отрасли, где выпуск даже снижается. Черная металлургия, нефтегазовый сектор, отрасли гражданского машиностроения, которые снижаются с уровней, которые были очень высокие в предыдущие годы. Есть некая коррекция с высокого роста. Но у нас есть много отраслей, в которых по-прежнему наблюдается рост… Фармацевтика, производственное оборудование, много активно растущих отраслей в химической промышленности…", - отметил он. В связи с этим директор департамента ЦБ РФ подчеркнул, что то, что сейчас наблюдается - это именно "замедление роста экономики". "Ситуация, когда экономика уходит из такого перегрева. К сожалению, это нормально, что есть такая большая неоднородность по отраслям", - добавил Ганган.Директор департамента напомнил, что согласно апрельскому прогнозу, Банк России ожидает в 2026 году замедления инфляции до 4%, а средняя ключевая ставка будет в районе 13-14% со снижением в 2027 году до однозначных значений. Прогноз ЦБ РФ по средней ключевой ставке на текущий год - 19,5-21,5%.

https://ria.ru/20250620/tsb-2024292080.html

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экономика, россия, новосибирск, центральный банк рф (цб рф)