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Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики - РИА Новости, 24.06.2025
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе встречи обсудили формирование морально-нравственных ценностей... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:36:00+03:00
2025-06-24T23:36:00+03:00
2025-06-24T23:36:00+03:00
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александр бастрыкин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе встречи обсудили формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения и отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой, сообщили в СК России. Отмечается, что встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве. В Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщили, что Бастрыкин на встрече вручил патриарху ведомственную медаль "80 лет Победы". "В ходе встречи обсуждались актуальные темы, затрагивающие наше общество. В их числе формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения, вопросы жизни в условиях многонационального и многоконфессионального российского государства, а также отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Кроме того, глава СК России еще раз выразил глубокую благодарность патриарху за заботу и поддержку сотрудников ведомства. Ранее статус Главного храма Следственного комитета России был присвоен храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе города Москвы.
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россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Общество
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом отдельные вопросы миграционной политики