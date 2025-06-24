https://ria.ru/20250624/religiya-2025223325.html

Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики

Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики - РИА Новости, 24.06.2025

Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе встречи обсудили формирование морально-нравственных ценностей... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:36:00+03:00

2025-06-24T23:36:00+03:00

2025-06-24T23:36:00+03:00

религия

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе встречи обсудили формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения и отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой, сообщили в СК России. Отмечается, что встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве. В Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщили, что Бастрыкин на встрече вручил патриарху ведомственную медаль "80 лет Победы". "В ходе встречи обсуждались актуальные темы, затрагивающие наше общество. В их числе формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения, вопросы жизни в условиях многонационального и многоконфессионального российского государства, а также отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Кроме того, глава СК России еще раз выразил глубокую благодарность патриарху за заботу и поддержку сотрудников ведомства. Ранее статус Главного храма Следственного комитета России был присвоен храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе города Москвы.

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россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, общество