Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:36 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/religiya-2025223325.html
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики - РИА Новости, 24.06.2025
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе встречи обсудили формирование морально-нравственных ценностей... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:36:00+03:00
2025-06-24T23:36:00+03:00
религия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе встречи обсудили формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения и отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой, сообщили в СК России. Отмечается, что встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве. В Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщили, что Бастрыкин на встрече вручил патриарху ведомственную медаль "80 лет Победы". "В ходе встречи обсуждались актуальные темы, затрагивающие наше общество. В их числе формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения, вопросы жизни в условиях многонационального и многоконфессионального российского государства, а также отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Кроме того, глава СК России еще раз выразил глубокую благодарность патриарху за заботу и поддержку сотрудников ведомства. Ранее статус Главного храма Следственного комитета России был присвоен храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе города Москвы.
https://ria.ru/20250615/putin-2022953470.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь, Общество
Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом вопросы миграционной политики

Бастрыкин обсудил с патриархом Кириллом отдельные вопросы миграционной политики

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе встречи обсудили формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения и отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой, сообщили в СК России.
Отмечается, что встреча прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве. В Русской православной церкви (РПЦ) ранее сообщили, что Бастрыкин на встрече вручил патриарху ведомственную медаль "80 лет Победы".
"В ходе встречи обсуждались актуальные темы, затрагивающие наше общество. В их числе формирование морально-нравственных ценностей молодого поколения, вопросы жизни в условиях многонационального и многоконфессионального российского государства, а также отдельные аспекты, связанные с миграционной политикой", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Кроме того, глава СК России еще раз выразил глубокую благодарность патриарху за заботу и поддержку сотрудников ведомства. Ранее статус Главного храма Следственного комитета России был присвоен храму великомученика Никиты в Старой Басманной слободе города Москвы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Путин объяснил, зачем стал говорить о защите традиционных ценностей
15 июня, 13:44
 
РелигияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала