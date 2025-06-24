https://ria.ru/20250624/rebenok-2025085157.html

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, прибыл рейсом из Египта

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, прибыл рейсом из Египта - РИА Новости, 24.06.2025

Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, прибыл рейсом из Египта

Мужчина, который, будучи под наркотиками, в аэропорту "Шереметьево" схватил двухлетнего ребенка и с высоты сильно бросил на пол, прибыл рейсом из Египта,... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:52:00+03:00

2025-06-24T13:52:00+03:00

2025-06-24T13:57:00+03:00

здоровье - общество

египет

каир (город)

москва

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина, который, будучи под наркотиками, в аэропорту "Шереметьево" схватил двухлетнего ребенка и с высоты сильно бросил на пол, прибыл рейсом из Египта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "По имеющимся данным, в ночное время пассажир, прибывший рейсом Каир – Москва, находясь в зоне выдачи багажа аэропорта "Шереметьево", подошел к ребенку 2023 года рождения, поднял его на уровень своего роста и с силой кинул на пол. В результате малыш ударился головой и потерял сознание", - написала Волк в Telegram-канале. На вопрос правоохранителей о судимости мужчина, ответил, что "совершал ошибки… такие", сопровождая это не очень внятной жестикуляцией, следует из опубликованного МВД видео. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В минздраве региона уточнили, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250621/ubiystvo-2024526154.html

египет

каир (город)

москва

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Допрос мужчины, который схватил и бросил на пол двухлетнего мальчика Двухлетний мальчик, которого в "Шереметьево" мужчина, будучи под наркотиками, схватил и сильно бросил на пол, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном минздраве. На видео – тот самый мужчина. В конце ролика можно посмотреть, как он отвечает на вопросы правоохранителей, сопровождая это не очень понятной жестикуляцией. 2025-06-24T13:52 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье - общество, египет, каир (город), москва, ирина волк, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия