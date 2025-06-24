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Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, прибыл рейсом из Египта
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, прибыл рейсом из Египта - РИА Новости, 24.06.2025
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, прибыл рейсом из Египта
Мужчина, который, будучи под наркотиками, в аэропорту "Шереметьево" схватил двухлетнего ребенка и с высоты сильно бросил на пол, прибыл рейсом из Египта,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T13:52:00+03:00
2025-06-24T13:52:00+03:00
2025-06-24T13:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мужчина, который, будучи под наркотиками, в аэропорту "Шереметьево" схватил двухлетнего ребенка и с высоты сильно бросил на пол, прибыл рейсом из Египта, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "По имеющимся данным, в ночное время пассажир, прибывший рейсом Каир – Москва, находясь в зоне выдачи багажа аэропорта "Шереметьево", подошел к ребенку 2023 года рождения, поднял его на уровень своего роста и с силой кинул на пол. В результате малыш ударился головой и потерял сознание", - написала Волк в Telegram-канале. На вопрос правоохранителей о судимости мужчина, ответил, что "совершал ошибки… такие", сопровождая это не очень внятной жестикуляцией, следует из опубликованного МВД видео. По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В минздраве региона уточнили, что пострадавший в "Шереметьево" мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии.
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Допрос мужчины, который схватил и бросил на пол двухлетнего мальчика
Двухлетний мальчик, которого в "Шереметьево" мужчина, будучи под наркотиками, схватил и сильно бросил на пол, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном минздраве.
На видео – тот самый мужчина. В конце ролика можно посмотреть, как он отвечает на вопросы правоохранителей, сопровождая это не очень понятной жестикуляцией.
2025-06-24T13:52
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Здоровье - Общество, Египет, Каир (город), Москва, Ирина Волк, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Мужчина, бросивший ребенка на пол в Шереметьево, прибыл рейсом из Египта
Мужчина, кинувший ребенка на пол в Шереметьево, прибыл рейсом из Каира