https://ria.ru/20250624/razvedchiki-2025092470.html

Российские разведчики нанесли удар по позиции ВСУ в Харьковской области

Российские разведчики нанесли удар по позиции ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2025

Российские разведчики нанесли удар по позиции ВСУ в Харьковской области

Разведчики 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса нанесли удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:16:00+03:00

2025-06-24T14:16:00+03:00

2025-06-24T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 июн — РИА Новости. Разведчики 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса нанесли удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Комар". "Боевики копались под мостом — наши ударили "птичкой" (дроном - ред.)", — рассказал он. На видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, украинские боевики пытаются обустроить укрытие под железнодорожным мостом. Российские военные мастерски направили FPV-дрон прямо в эту группу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области Разведчики 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса нанесли удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области - она была расположена под мостом. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как российские военные мастерски направили FPV-дрон прямо в группу военнослужащих ВСУ. 2025-06-24T14:16 true PT0M35S

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харьковская область, вооруженные силы украины