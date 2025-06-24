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Российские разведчики нанесли удар по позиции ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/razvedchiki-2025092470.html
Российские разведчики нанесли удар по позиции ВСУ в Харьковской области
Российские разведчики нанесли удар по позиции ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.06.2025
Российские разведчики нанесли удар по позиции ВСУ в Харьковской области
Разведчики 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса нанесли удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:16:00+03:00
2025-06-24T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 июн — РИА Новости. Разведчики 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса нанесли удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Комар". "Боевики копались под мостом — наши ударили "птичкой" (дроном - ред.)", — рассказал он. На видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, украинские боевики пытаются обустроить укрытие под железнодорожным мостом. Российские военные мастерски направили FPV-дрон прямо в эту группу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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Удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области
Разведчики 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса нанесли удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области - она была расположена под мостом. На кадрах, которые есть в распоряжении РИА Новости, видно, как российские военные мастерски направили FPV-дрон прямо в группу военнослужащих ВСУ.
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские разведчики нанесли удар по позиции ВСУ в Харьковской области

ВС РФ ударили по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 24 июн — РИА Новости. Разведчики 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса нанесли удар по позиции ВСУ на Волчанском направлении в Харьковской области, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Комар".
"Боевики копались под мостом — наши ударили "птичкой" (дроном - ред.)", — рассказал он.
На видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, украинские боевики пытаются обустроить укрытие под железнодорожным мостом. Российские военные мастерски направили FPV-дрон прямо в эту группу.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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