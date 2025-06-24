https://ria.ru/20250624/razgovor-2025211344.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 24.06.2025
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались во вторник по телефону, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T21:56:00+03:00
2025-06-24T21:56:00+03:00
2025-06-24T22:00:00+03:00
владимир путин
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались во вторник по телефону, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин только что переговорили по телефону", - говорится в сообщении.Подробности беседы пока не приводятся.
https://ria.ru/20250624/putin-2025208268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
"Пул Первого" сообщил, что Путин и Лукашенко пообщались по телефону