https://ria.ru/20250624/razgovor-2025211344.html

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор - РИА Новости, 24.06.2025

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались во вторник по телефону, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T21:56:00+03:00

2025-06-24T21:56:00+03:00

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владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин пообщались во вторник по телефону, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко и Путин только что переговорили по телефону", - говорится в сообщении.Подробности беседы пока не приводятся.

https://ria.ru/20250624/putin-2025208268.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия