https://ria.ru/20250624/rakety-2025000462.html

ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 24.06.2025

ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о шестом за вторник запуске ракет из Ирана. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:19:00+03:00

2025-06-24T07:19:00+03:00

2025-06-24T07:27:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о шестом за вторник запуске ракет из Ирана. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Ранее во вторник ЦАХАЛ пять раз сообщал о запуске Ираном ракет. Одна из них, как утверждается, прилетела в многоэтажку в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным гостелерадиокомпании Kan, погибли три человека.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте