Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 24.06.2025 (обновлено: 07:27 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/rakety-2025000462.html
ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля сообщила о шестом за вторник запуске ракет из Ирана. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:19:00+03:00
2025-06-24T07:27:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9c1065bbe6197d770208b21d6a03b67.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о шестом за вторник запуске ракет из Ирана. &quot;Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы&quot;, — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Ранее во вторник ЦАХАЛ пять раз сообщал о запуске Ираном ракет. Одна из них, как утверждается, прилетела в многоэтажку в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным гостелерадиокомпании Kan, погибли три человека.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
https://ria.ru/20250624/ssha-2024998241.html
https://ria.ru/20250624/tramp-2024997324.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023794241_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08101dcc6d5f8a78a53ce7eb0b9b7ac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ сообщила о шестом за ночь запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ сообщила о шестом за вторник запуске ракет из Ирана

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время иранской атаки на Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о шестом за вторник запуске ракет из Ирана.
«

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
Ранее во вторник ЦАХАЛ пять раз сообщал о запуске Ираном ракет. Одна из них, как утверждается, прилетела в многоэтажку в городе Беэр-Шева на юге страны. По данным гостелерадиокомпании Kan, погибли три человека.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Истребитель ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
СМИ: США перехватили пять дронов, атаковавших их базы в Ираке
Вчера, 06:29

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

  • США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
  • Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
  • Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
  • Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп назвал прекращение огня между Израилем и Ираном великим событием
Вчера, 06:14
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала