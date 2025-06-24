https://ria.ru/20250624/rakety-2024993684.html

ЦАХАЛ заявила о запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 24.06.2025

ЦАХАЛ заявила о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о двух запусках ракет из Ирана. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:14:00+03:00

2025-06-24T05:14:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о двух запусках ракет из Ирана."Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Жителям Израиля рекомендовали не покидать убежища после сигнала тревоги. В Тель-Авиве, как передает корреспондент РИА Новости, звучат сирены воздушной тревоги, работает ПВО.Позднее израильский 12-й канал сообщил, что иранская ракета попала в многоэтажный дом в Беэр-Шеве на юге страны.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html

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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп, аббас аракчи