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ЦАХАЛ заявила о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
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05:14 24.06.2025 (обновлено: 06:12 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/rakety-2024993684.html
ЦАХАЛ заявила о запуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 24.06.2025
ЦАХАЛ заявила о запуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о двух запусках ракет из Ирана. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:14:00+03:00
2025-06-24T06:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о двух запусках ракет из Ирана."Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.Жителям Израиля рекомендовали не покидать убежища после сигнала тревоги. В Тель-Авиве, как передает корреспондент РИА Новости, звучат сирены воздушной тревоги, работает ПВО.Позднее израильский 12-й канал сообщил, что иранская ракета попала в многоэтажный дом в Беэр-Шеве на юге страны.В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
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в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
ЦАХАЛ заявила о запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила о запуске ракет с территории Ирана

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о двух запусках ракет из Ирана.
«
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17
Жителям Израиля рекомендовали не покидать убежища после сигнала тревоги. В Тель-Авиве, как передает корреспондент РИА Новости, звучат сирены воздушной тревоги, работает ПВО.
Позднее израильский 12-й канал сообщил, что иранская ракета попала в многоэтажный дом в Беэр-Шеве на юге страны.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

  • США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
  • Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
  • Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
  • Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Аракчи рассказал о военных операциях Ирана против Израиля
Вчера, 04:26
 
В миреИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
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