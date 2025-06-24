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В Красноярском крае три человека погибли при работах на свинокомплексе

В Красноярском крае три человека погибли при работах на свинокомплексе - РИА Новости, 24.06.2025

В Красноярском крае три человека погибли при работах на свинокомплексе

Три работника свинокомплекса в Красноярском крае погибли при проведении работ на территории объекта, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:22:00+03:00

2025-06-24T12:22:00+03:00

2025-06-24T12:22:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 24 июн – РИА Новости. Три работника свинокомплекса в Красноярском крае погибли при проведении работ на территории объекта, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "Сегодня около 14.30 (10.30 мск) в следственные органы поступило сообщение о гибели троих работников при проведении работ на территории свинокомплекса в Большемуртинском районе… Следственная группа работает на месте происшествия для выявления всех обстоятельств произошедшего и проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении. По факту гибели трех работников свинокомплекса возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

https://ria.ru/20250624/delo-2025035412.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)