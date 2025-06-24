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В Пензенской области продлили действие плана "Ковер"
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер" - РИА Новости, 24.06.2025
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер"
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы продлены до 00.00 мск среды, задержаны четыре рейса между Москвой и Пензой, а также два рейса из РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:02:00+03:00
2025-06-24T22:02:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы продлены до 00.00 мск среды, задержаны четыре рейса между Москвой и Пензой, а также два рейса из Санкт-Петербурга и в Минеральные воды, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее губернатор сообщал, что план "Ковер" в аэропорту был продлен до 21.00 мск, один рейс из Москвы был отменен."На территории Пензенской области продлено действие плана "Ковёр". Небо закрыто до 00.00 мск. Задерживаются два рейса в Москву (аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево") и обратные - рейс из Санкт-Петербурга, рейс в Минеральные воды", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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пензенская область, пенза, москва, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия
Пензенская область, Пенза, Москва, Олег Мельниченко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер"
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер", небо закрыто до полуночи