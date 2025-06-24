https://ria.ru/20250624/pvo-2025212285.html

В Пензенской области продлили действие плана "Ковер"

В Пензенской области продлили действие плана "Ковер" - РИА Новости, 24.06.2025

В Пензенской области продлили действие плана "Ковер"

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы продлены до 00.00 мск среды, задержаны четыре рейса между Москвой и Пензой, а также два рейса из РИА Новости, 24.06.2025

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пензенская область

пенза

москва

олег мельниченко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы продлены до 00.00 мск среды, задержаны четыре рейса между Москвой и Пензой, а также два рейса из Санкт-Петербурга и в Минеральные воды, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее губернатор сообщал, что план "Ковер" в аэропорту был продлен до 21.00 мск, один рейс из Москвы был отменен."На территории Пензенской области продлено действие плана "Ковёр". Небо закрыто до 00.00 мск. Задерживаются два рейса в Москву (аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево") и обратные - рейс из Санкт-Петербурга, рейс в Минеральные воды", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250624/voennye-2025109785.html

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пензенская область, пенза, москва, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия