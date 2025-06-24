Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер" - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 24.06.2025 (обновлено: 22:13 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/pvo-2025212285.html
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер"
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер" - РИА Новости, 24.06.2025
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер"
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы продлены до 00.00 мск среды, задержаны четыре рейса между Москвой и Пензой, а также два рейса из РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T22:02:00+03:00
2025-06-24T22:13:00+03:00
пензенская область
пенза
москва
олег мельниченко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы продлены до 00.00 мск среды, задержаны четыре рейса между Москвой и Пензой, а также два рейса из Санкт-Петербурга и в Минеральные воды, сообщил губернатор Олег Мельниченко.Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее губернатор сообщал, что план "Ковер" в аэропорту был продлен до 21.00 мск, один рейс из Москвы был отменен."На территории Пензенской области продлено действие плана "Ковёр". Небо закрыто до 00.00 мск. Задерживаются два рейса в Москву (аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево") и обратные - рейс из Санкт-Петербурга, рейс в Минеральные воды", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250624/voennye-2025109785.html
пензенская область
пенза
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, пенза, москва, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), происшествия
Пензенская область, Пенза, Москва, Олег Мельниченко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Происшествия
В Пензенской области продлили действие плана "Ковер"

В Пензенской области продлили действие плана "Ковер", небо закрыто до полуночи

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы продлены до 00.00 мск среды, задержаны четыре рейса между Москвой и Пензой, а также два рейса из Санкт-Петербурга и в Минеральные воды, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Ранее Росавиация сообщила, что утром во вторник в аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позднее губернатор сообщал, что план "Ковер" в аэропорту был продлен до 21.00 мск, один рейс из Москвы был отменен.
"На территории Пензенской области продлено действие плана "Ковёр". Небо закрыто до 00.00 мск. Задерживаются два рейса в Москву (аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево") и обратные - рейс из Санкт-Петербурга, рейс в Минеральные воды", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Операторы fpv-дронов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Российские военные уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ
Вчера, 15:15
 
Пензенская областьПензаМоскваОлег МельниченкоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала