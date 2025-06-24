https://ria.ru/20250624/putin-2025149240.html

Путин подписал закон об отмене запрета на создание фирм-"матрешек"

Путин подписал закон об отмене запрета на создание фирм-"матрешек" - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон об отмене запрета на создание фирм-"матрешек"

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Гражданский кодекс (ГК) в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек". Соответствующий РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:30:00+03:00

2025-06-24T17:30:00+03:00

2025-06-24T17:30:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

сергей гаврилов

госдума рф

почта россии

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Гражданский кодекс (ГК) в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения в ГК позволят любому хозяйственному обществу иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозобщество, состоящее из одного лица. Как пояснял автор этой поправки, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, речь идет о том, чтобы упростить жизнь бизнесу. Сейчас, если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец. Исключение из этого общего правила было предусмотрено лишь для "Почты России", "Ростеха, "Росатома", "Роскосмоса" и дочерних АО головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находятся в собственности РФ. Закон вступает в силу с 1 августа 2025 года.

https://ria.ru/20250624/putin-2025135370.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, сергей гаврилов, госдума рф, почта россии, ростех