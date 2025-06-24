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Путин подписал закон об отмене запрета на создание фирм-"матрешек" - РИА Новости, 24.06.2025
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17:30 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/putin-2025149240.html
Путин подписал закон об отмене запрета на создание фирм-"матрешек"
Путин подписал закон об отмене запрета на создание фирм-"матрешек" - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон об отмене запрета на создание фирм-"матрешек"
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Гражданский кодекс (ГК) в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек". Соответствующий РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:30:00+03:00
2025-06-24T17:30:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
сергей гаврилов
госдума рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Гражданский кодекс (ГК) в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения в ГК позволят любому хозяйственному обществу иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозобщество, состоящее из одного лица. Как пояснял автор этой поправки, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, речь идет о том, чтобы упростить жизнь бизнесу. Сейчас, если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец. Исключение из этого общего правила было предусмотрено лишь для "Почты России", "Ростеха, "Росатома", "Роскосмоса" и дочерних АО головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находятся в собственности РФ. Закон вступает в силу с 1 августа 2025 года.
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экономика, россия, владимир путин, сергей гаврилов, госдума рф, почта россии, ростех
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Почта России, Ростех
Путин подписал закон об отмене запрета на создание фирм-"матрешек"

Путин подписал поправки в закон, отменяющие запрет на создание фирм-матрешек

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Гражданский кодекс (ГК) в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек". Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения в ГК позволят любому хозяйственному обществу иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозобщество, состоящее из одного лица.
Как пояснял автор этой поправки, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, речь идет о том, чтобы упростить жизнь бизнесу. Сейчас, если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец.
Исключение из этого общего правила было предусмотрено лишь для "Почты России", "Ростеха, "Росатома", "Роскосмоса" и дочерних АО головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находятся в собственности РФ.
Закон вступает в силу с 1 августа 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон о наказании за незаконную регистрацию ИП
Вчера, 16:46
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСергей ГавриловГосдума РФПочта РоссииРостех
 
 
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