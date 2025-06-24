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Путин попросил омбудсмена помочь ветеранам СВО получить вторую профессию - РИА Новости, 24.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/putin-2025109016.html
Путин попросил омбудсмена помочь ветеранам СВО получить вторую профессию
Путин попросил омбудсмена помочь ветеранам СВО получить вторую профессию - РИА Новости, 24.06.2025
Путин попросил омбудсмена помочь ветеранам СВО получить вторую профессию
Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подготовить предложения о поддержке в получении второй... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:10:00+03:00
2025-06-24T15:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
татьяна москалькова
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подготовить предложения о поддержке в получении второй профессии для ветеранов спецоперации, которые в силу разных причин не могут работать по прежней специальности. Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей. Она упомянула, что участники СВО получили льготы на поступление в высшие учебные заведения, но в случае, если они хотят получить второе среднее специальное образование, оно осуществляется за плату. Путин уточнил, что это общий порядок. "Конечно. Очень важно было бы для них, кто не может по прежней специальности из-за состояния здоровья, из-за ранений, из-за других объективных причин продолжить эту работу, дать возможность получить другую профессию", - сказала Москалькова. Президент с этим согласился. "Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно", - подчеркнул Путин. Омбудсмен отметила, что на прошедшем экономическом форуме глава государства обращал внимание на трудоустройство молодежи и решение трудовых вопросов. "Нет, здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, конечно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь, конечно, государство должно поддержать. Вносите предложение, ладно?... Чем быстрее, тем лучше", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250624/moskalkova-2025090414.html
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Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
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общество, россия, владимир путин, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Москалькова
Путин попросил омбудсмена помочь ветеранам СВО получить вторую профессию

Путин попросил Москалькову помочь ветеранам СВО получить вторую профессию

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову подготовить предложения о поддержке в получении второй профессии для ветеранов спецоперации, которые в силу разных причин не могут работать по прежней специальности.
Путин во вторник провел встречу с федеральным омбудсменом. Москалькова представила президенту ежегодный доклад о работе уполномоченного по правам человека в России, а также отдельно остановилась на вопросах поддержки участников СВО и членов их семей.
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Она упомянула, что участники СВО получили льготы на поступление в высшие учебные заведения, но в случае, если они хотят получить второе среднее специальное образование, оно осуществляется за плату. Путин уточнил, что это общий порядок. "Конечно. Очень важно было бы для них, кто не может по прежней специальности из-за состояния здоровья, из-за ранений, из-за других объективных причин продолжить эту работу, дать возможность получить другую профессию", - сказала Москалькова.
Президент с этим согласился. "Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно", - подчеркнул Путин.
Омбудсмен отметила, что на прошедшем экономическом форуме глава государства обращал внимание на трудоустройство молодежи и решение трудовых вопросов.
"Нет, здесь все-таки особый случай. Если действительно ребята пришли, хотят вернуться и возвращаются к гражданской, обычной жизни, то, конечно, могут возникать обстоятельства, которые могут не позволять работать по прежней специальности. И здесь, конечно, государство должно поддержать. Вносите предложение, ладно?... Чем быстрее, тем лучше", - отреагировал Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна Москалькова
 
 
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