https://ria.ru/20250624/putin-2025088073.html
Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО
Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО - РИА Новости, 24.06.2025
Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО
Президент России Владимир Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести, он попросил уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:05:00+03:00
2025-06-24T14:05:00+03:00
2025-06-24T15:10:00+03:00
владимир путин
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести, он попросил уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову продолжать эту работу.Путин во вторник принял Москалькову в Кремле с докладом. В ходе встречи федеральный омбудсмен рассказала президенту, что работает с агентством по без вести пропавшим, в результате чего удалось разыскать более 3,5 тысячи солдат, которые числились в списках без вести пропавших."Это очень важная работа. Прошу продолжать, конечно", - сказал Путин.
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Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
2025-06-24T14:05
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PT1M31S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, татьяна москалькова, россия
Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Россия
Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО
Путин назвал важной работой поиск пропавших без вести и попросил продолжать ее