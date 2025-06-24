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Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО - РИА Новости, 24.06.2025
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14:05 24.06.2025 (обновлено: 15:10 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025088073.html
Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО
Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО - РИА Новости, 24.06.2025
Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО
Президент России Владимир Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести, он попросил уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:05:00+03:00
2025-06-24T15:10:00+03:00
владимир путин
татьяна москалькова
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести, он попросил уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову продолжать эту работу.Путин во вторник принял Москалькову в Кремле с докладом. В ходе встречи федеральный омбудсмен рассказала президенту, что работает с агентством по без вести пропавшим, в результате чего удалось разыскать более 3,5 тысячи солдат, которые числились в списках без вести пропавших."Это очень важная работа. Прошу продолжать, конечно", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250616/plennye-2023133588.html
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353
60
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Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой
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353
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353
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владимир путин, татьяна москалькова, россия
Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Россия
Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО

Путин назвал важной работой поиск пропавших без вести и попросил продолжать ее

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести, он попросил уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову продолжать эту работу.
Путин во вторник принял Москалькову в Кремле с докладом. В ходе встречи федеральный омбудсмен рассказала президенту, что работает с агентством по без вести пропавшим, в результате чего удалось разыскать более 3,5 тысячи солдат, которые числились в списках без вести пропавших.
«
"Это очень важная работа. Прошу продолжать, конечно", - сказал Путин.
Возвращенные из плена в результате обмена российские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Среди вернувшихся из плена есть военные, числившиеся пропавшими без вести
16 июня, 14:42
 
Владимир ПутинТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
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