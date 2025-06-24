https://ria.ru/20250624/putin-2025088073.html

Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО

Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО - РИА Новости, 24.06.2025

Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести участников СВО

Президент России Владимир Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести, он попросил уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:05:00+03:00

2025-06-24T14:05:00+03:00

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владимир путин

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал очень важной работой поиск пропавших без вести, он попросил уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову продолжать эту работу.Путин во вторник принял Москалькову в Кремле с докладом. В ходе встречи федеральный омбудсмен рассказала президенту, что работает с агентством по без вести пропавшим, в результате чего удалось разыскать более 3,5 тысячи солдат, которые числились в списках без вести пропавших."Это очень важная работа. Прошу продолжать, конечно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250616/plennye-2023133588.html

россия

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Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой Владимир Путин провёл рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой 2025-06-24T14:05 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, татьяна москалькова, россия