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Путин проведет встречу с Москальковой во вторник
Путин проведет встречу с Москальковой во вторник - РИА Новости, 24.06.2025
Путин проведет встречу с Москальковой во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:03:00+03:00
2025-06-24T12:03:00+03:00
2025-06-24T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "С докладом у главы государства будет наша уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ежегодный доклад. Очень важное направление работы и в рамках СВО, и в рамках украинского урегулирования. Очень важный участок работы курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988075102.html
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россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество, политика
Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество, Политика
Путин проведет встречу с Москальковой во вторник
Песков: Путин проведет встречу с Москальковой во вторник