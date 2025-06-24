https://ria.ru/20250624/putin-2025056260.html

Путин проведет встречу с Москальковой во вторник

Путин проведет встречу с Москальковой во вторник - РИА Новости, 24.06.2025

Путин проведет встречу с Москальковой во вторник

Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:03:00+03:00

2025-06-24T12:03:00+03:00

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россия

татьяна москалькова

дмитрий песков

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "С докладом у главы государства будет наша уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ежегодный доклад. Очень важное направление работы и в рамках СВО, и в рамках украинского урегулирования. Очень важный участок работы курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988075102.html

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россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество, политика