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Путин проведет встречу с Москальковой во вторник - РИА Новости, 24.06.2025
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12:03 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/putin-2025056260.html
Путин проведет встречу с Москальковой во вторник
Путин проведет встречу с Москальковой во вторник - РИА Новости, 24.06.2025
Путин проведет встречу с Москальковой во вторник
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:03:00+03:00
2025-06-24T12:03:00+03:00
россия
татьяна москалькова
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "С докладом у главы государства будет наша уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ежегодный доклад. Очень важное направление работы и в рамках СВО, и в рамках украинского урегулирования. Очень важный участок работы курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков журналистам.
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россия, татьяна москалькова, дмитрий песков, владимир путин, общество, политика
Россия, Татьяна Москалькова, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество, Политика
Путин проведет встречу с Москальковой во вторник

Песков: Путин проведет встречу с Москальковой во вторник

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле с докладом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"С докладом у главы государства будет наша уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ежегодный доклад. Очень важное направление работы и в рамках СВО, и в рамках украинского урегулирования. Очень важный участок работы курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть о чем поговорить", - сказал Песков журналистам.
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РоссияТатьяна МоскальковаДмитрий ПесковВладимир ПутинОбществоПолитика
 
 
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