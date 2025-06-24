https://ria.ru/20250624/putin-2025055726.html
Путин проводит международный телефонный разговор, заявил Песков
Путин проводит международный телефонный разговор, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2025
Путин проводит международный телефонный разговор, заявил Песков
Президент России Владимир Путин проводит международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:02:00+03:00
2025-06-24T12:02:00+03:00
2025-06-24T12:02:00+03:00
политика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. У Путина сейчас идет международный разговор. Мы в самое ближайшее время вам дадим сообщение по телефонному разговору", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250624/moment-2025036058.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проводит международный телефонный разговор, заявил Песков
Песков: Путин проводит международный телефонный разговор