https://ria.ru/20250624/putin-2025055726.html

Путин проводит международный телефонный разговор, заявил Песков

Путин проводит международный телефонный разговор, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2025

Путин проводит международный телефонный разговор, заявил Песков

Президент России Владимир Путин проводит международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:02:00+03:00

2025-06-24T12:02:00+03:00

2025-06-24T12:02:00+03:00

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит международный телефонный разговор, Кремль сообщит подробности, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле. У Путина сейчас идет международный разговор. Мы в самое ближайшее время вам дадим сообщение по телефонному разговору", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250624/moment-2025036058.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков