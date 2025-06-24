https://ria.ru/20250624/punkt-2025099055.html

ВС России нанесли удары по командному пункту ВСУ в Запорожской области

ВС России нанесли удары по командному пункту ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.06.2025

ВС России нанесли удары по командному пункту ВСУ в Запорожской области

Удары нанесены по командному пункту ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:38:00+03:00

2025-06-24T14:38:00+03:00

2025-06-24T14:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

киев

сергей лебедев

владимир путин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Удары нанесены по командному пункту ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Новоселовка (авиаудары) - тыловой командный пункт и место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки. Также уничтожена система ПВО и радиолокационных постов", - сказал Лебедев. По его словам, также были нанесены удары по логистическим маршрутам и ремонтным бригадам ВСУ на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, уничтожены склады с боеприпасами, уничтожены мобильные огневые группы. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20250624/razvedchiki-2025092470.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

киев

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россия, запорожская область, киев, сергей лебедев, владимир путин, вооруженные силы украины