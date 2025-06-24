Рейтинг@Mail.ru
Провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
07:13 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/provajdery-2025000015.html
Провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях
Провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях - РИА Новости, 24.06.2025
Провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях
Российские провайдеры закрывают порядка 98% потребностей отечественного рынка в облачных технологиях, включая виртуальные машины, хранилища данных, сервисы... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:13:00+03:00
2025-06-24T07:13:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fcff44bcdcd0e8808aefac7085d1f320.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Российские провайдеры закрывают порядка 98% потребностей отечественного рынка в облачных технологиях, включая виртуальные машины, хранилища данных, сервисы резервного копирования и управления базами данных, рассказал РИА Новости CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский на полях ПМЭФ. "Порядка 98% всех потребностей российского рынка в облачных технологиях закрываются отечественными провайдерами. Это инфраструктурные сервисы: виртуальные машины, хранилища данных, сервисы резервного копирования, а также PaaS-решения (Platform as a Service - решения, состоящие из виртуальной инфраструктуры - ред.) для управления Docker-образами, кластерами Kubernetes и базами данных вроде ClickHouse, Kafka, PostgreSQL", - сообщил он. Кроме того, на российском рынке существует ряд решений для обучения и инференса больших языковых моделей, а также сервисы для хранения и анализа Big Data в "облаке" и бизнес-приложения по модели SaaS (Software as a Service - модель предоставления программного обеспечения через облако). К оставшимся 2%, добавляет эксперт, относится узкоспециализированный софт по модели SaaS, узкопрофильные базы данных и некоторые инструменты разработки. При этом все эти потребности могут быть закрыты с помощью отраслевых интеграторов и собственных IT-команд заказчиков, заверил он. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20250618/byuro-2023641073.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98751/73/987517349_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_ec5c1e5d221e326a58e1d97e188c6466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, мтс
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, МТС
Провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях

Зарубинский: провайдеры закрывают 98% потребностей рынка в облачных технологиях

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Российские провайдеры закрывают порядка 98% потребностей отечественного рынка в облачных технологиях, включая виртуальные машины, хранилища данных, сервисы резервного копирования и управления базами данных, рассказал РИА Новости CEO MWS Cloud, исполнительный директор МТС Web Services Игорь Зарубинский на полях ПМЭФ.
"Порядка 98% всех потребностей российского рынка в облачных технологиях закрываются отечественными провайдерами. Это инфраструктурные сервисы: виртуальные машины, хранилища данных, сервисы резервного копирования, а также PaaS-решения (Platform as a Service - решения, состоящие из виртуальной инфраструктуры - ред.) для управления Docker-образами, кластерами Kubernetes и базами данных вроде ClickHouse, Kafka, PostgreSQL", - сообщил он.
Кроме того, на российском рынке существует ряд решений для обучения и инференса больших языковых моделей, а также сервисы для хранения и анализа Big Data в "облаке" и бизнес-приложения по модели SaaS (Software as a Service - модель предоставления программного обеспечения через облако).
К оставшимся 2%, добавляет эксперт, относится узкоспециализированный софт по модели SaaS, узкопрофильные базы данных и некоторые инструменты разработки. При этом все эти потребности могут быть закрыты с помощью отраслевых интеграторов и собственных IT-команд заказчиков, заверил он.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Бюро 1440 обеспечит наземные станции Билайна спутниковой связью - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
"Бюро 1440" обеспечит наземные станции "Билайна" спутниковой связью
18 июня, 17:35
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала