Водитель "Газели" без прав сбил под Томском четырехлетнего мальчика
Прокуратура: водитель "Газели" без прав сбил под Томском четырехлетнего мальчика
© Прокуратура Томской областиПод Томском водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика. Кадр из видео
© Прокуратура Томской области
Под Томском водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика. Кадр из видео. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 июн — РИА Новости. Не имевший прав водитель автомобиля "Газель" в Томской области сбил четырехлетнего мальчика, ребенок в больнице с переломом основания черепа, сообщает во вторник прокуратура региона.
"Около 20:30 (16:30 мск) в поселке Зональная Станция Томского района в микрорайоне Южные Ворота на улице Титова, 10, произошло дорожно-транспортное происшествие. Тридцатиоднолетний водитель, не имевший прав на управление транспортными средствами, ехал по дворовому проезду на автомобиле ГАЗ и сбил четырехлетнего мальчика. Ребенок доставлен в больницу, у него диагностирован перелом основания черепа", — говорится в сообщении.
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На распространенном ведомством видеоролике видно, что ребенок перебегал дорогу на глазах, по всей видимости, своего отца. При этом мужчина видел приближающуюся "Газель" и пытался остановить ее.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами).
По поручению прокурора региона Сергея Ломакина прокуратура Томского района проконтролирует установление обстоятельств и причин случившегося.