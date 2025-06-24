Рейтинг@Mail.ru
Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 24.06.2025 (обновлено: 12:35 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/proisshestvie-2025063215.html
Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.06.2025
Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в "Шереметьево" мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:20:00+03:00
2025-06-24T12:35:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
происшествия
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пострадавший в "Шереметьево" мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в минздраве региона.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Преступные действия были пресечены очевидцами. На мужчину было заведено уголовное дело о покушении на убийство."Пострадавший ребенок доставлен в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отреагировала на ситуацию и рассказала о том, что состояние мальчика стабильное, его мозг не пострадал, но ребенок получил переломы черепа. Медработники ввели его в медикаментозный сон."Разговаривала с папой. Они живут в Москве. У них есть еще ребенок, и жена беременна. Все это невероятно трудно вынести", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250624/prokuatura-2024994092.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии

Пострадавшего в Шереметьево ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пострадавший в "Шереметьево" мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в минздраве региона.
По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Преступные действия были пресечены очевидцами. На мужчину было заведено уголовное дело о покушении на убийство.
"Пострадавший ребенок доставлен в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отреагировала на ситуацию и рассказала о том, что состояние мальчика стабильное, его мозг не пострадал, но ребенок получил переломы черепа. Медработники ввели его в медикаментозный сон.
"Разговаривала с папой. Они живут в Москве. У них есть еще ребенок, и жена беременна. Все это невероятно трудно вынести", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Под Томском водитель Газели сбил четырехлетнего мальчика. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Водитель "Газели" без прав сбил под Томском четырехлетнего мальчика
Вчера, 05:20
 
Шереметьево (аэропорт)ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Ксения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала