https://ria.ru/20250624/proisshestvie-2025063215.html

Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии

Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 24.06.2025

Пострадавший в Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии

Пострадавший в "Шереметьево" мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:20:00+03:00

2025-06-24T12:20:00+03:00

2025-06-24T12:35:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

происшествия

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пострадавший в "Шереметьево" мальчик доставлен в Центр имени Рошаля, ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в минздраве региона.По данным СК, 23 июня мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи. Преступные действия были пресечены очевидцами. На мужчину было заведено уголовное дело о покушении на убийство."Пострадавший ребенок доставлен в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое, стабильное. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отреагировала на ситуацию и рассказала о том, что состояние мальчика стабильное, его мозг не пострадал, но ребенок получил переломы черепа. Медработники ввели его в медикаментозный сон."Разговаривала с папой. Они живут в Москве. У них есть еще ребенок, и жена беременна. Все это невероятно трудно вынести", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250624/prokuatura-2024994092.html

московская область (подмосковье)

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шереметьево (аэропорт), происшествия, московская область (подмосковье), ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф)