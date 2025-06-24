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Представители 30 стран примут участие в финале чемпионата по профмастерству - РИА Новости, 24.06.2025
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11:08 24.06.2025 (обновлено: 12:12 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/professionaly-2025033311.html
Представители 30 стран примут участие в финале чемпионата по профмастерству
Представители 30 стран примут участие в финале чемпионата по профмастерству - РИА Новости, 24.06.2025
Представители 30 стран примут участие в финале чемпионата по профмастерству
Участие представителей порядка 30 стран ожидается в финале чемпионата "Профессионалы" в 2025 году, сообщает пресс-служба Института развития профессионального... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:08:00+03:00
2025-06-24T12:12:00+03:00
общество
россия
нижний новгород
калуга
чемпионат «профессионалы»
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Участие представителей порядка 30 стран ожидается в финале чемпионата "Профессионалы" в 2025 году, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. "Растущий интерес к чемпионату со стороны международного сообщества подтверждает статус России как одного из лидеров в развитии системы профессионального образования и подчеркивает важность подобных мероприятий для обмена опытом и укрепления профессиональных связей между странами. Уверены, что число стран-участниц в этом году превысит 30", – отметила начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина, ее слова приводит пресс-служба. В финале чемпионата по компетенциям креативных индустрий и ИТ, который состоялся в мае в Нижнем Новгороде, в очном и дистанционном формате приняли участие представители 14 зарубежных государств – конкурсанты, эксперты, представители образовательного и бизнес-сообщества. В августе представители дружественных стран могут также поучаствовать в образовательном интенсиве "Мастерская инноваций", который завершит Отраслевой чемпионат высоких технологий. Победителей чемпионата могут пригласить для участия в финале чемпионата высоких технологий в 2025 году. Чемпионат "Профессионалы" проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250623/novgorod-2024796054.html
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общество, россия, нижний новгород, калуга, чемпионат «профессионалы», социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Нижний Новгород, Калуга, Чемпионат «Профессионалы», Социальный навигатор, СН_Образование
Представители 30 стран примут участие в финале чемпионата по профмастерству

Участники из 30 стран посоревнуются в финале чемпионата "Профессионалы"

© Фото : Пресс-служба Института развития профессионального образованияКсения Калугина
Ксения Калугина - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Пресс-служба Института развития профессионального образования
Ксения Калугина
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Участие представителей порядка 30 стран ожидается в финале чемпионата "Профессионалы" в 2025 году, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
"Растущий интерес к чемпионату со стороны международного сообщества подтверждает статус России как одного из лидеров в развитии системы профессионального образования и подчеркивает важность подобных мероприятий для обмена опытом и укрепления профессиональных связей между странами. Уверены, что число стран-участниц в этом году превысит 30", – отметила начальник дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксения Калугина, ее слова приводит пресс-служба.
Участники Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде
23 июня, 14:00
В финале чемпионата по компетенциям креативных индустрий и ИТ, который состоялся в мае в Нижнем Новгороде, в очном и дистанционном формате приняли участие представители 14 зарубежных государств – конкурсанты, эксперты, представители образовательного и бизнес-сообщества.
В августе представители дружественных стран могут также поучаствовать в образовательном интенсиве "Мастерская инноваций", который завершит Отраслевой чемпионат высоких технологий. Победителей чемпионата могут пригласить для участия в финале чемпионата высоких технологий в 2025 году.
Чемпионат "Профессионалы" проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. В 2025 году финал чемпионата проходит в трех городах. В августе в Калуге пройдет финал, на котором финалисты продемонстрируют мастерство в промышленных компетенциях, а в ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий и чествование финалистов 2025 года.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Институт развития профессионального образования - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Победители чемпионатов по профмастерству сдадут демоэкзамен в колледже
23 июня, 12:28
 
ОбществоРоссияНижний НовгородКалугаЧемпионат «Профессионалы»Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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