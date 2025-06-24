https://ria.ru/20250624/prichina-2025052894.html

СК установит причину смерти главы центра "Ростов без наркотиков"

СК установит причину смерти главы центра "Ростов без наркотиков" - РИА Новости, 24.06.2025

СК установит причину смерти главы центра "Ростов без наркотиков"

Следователи назначили экспертизу, которая установит причину смерти руководителя одной из общественных организаций Ростова-на-Дону, видимых следов насильственной РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:55:00+03:00

2025-06-24T11:55:00+03:00

2025-06-24T11:55:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

ростов-на-дону

россия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Следователи назначили экспертизу, которая установит причину смерти руководителя одной из общественных организаций Ростова-на-Дону, видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о главе центра "Ростов без наркотиков" Станиславе Горяинове. Накануне СМИ сообщили, что его забили до смерти неизвестные. По данным областного СУСК, следователи организовали проверку в связи с сообщениями в СМИ о гибели мужчины, который являлся руководителем одной из общественных организаций. "По имеющимся в настоящее время данным, мужчина скончался по месту жительства. Видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20250615/rassledovanie-2022889621.html

https://ria.ru/20241223/sk-1990792011.html

ростов-на-дону

россия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)