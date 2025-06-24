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СК установит причину смерти главы центра "Ростов без наркотиков" - РИА Новости, 24.06.2025
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11:55 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/prichina-2025052894.html
СК установит причину смерти главы центра "Ростов без наркотиков"
СК установит причину смерти главы центра "Ростов без наркотиков" - РИА Новости, 24.06.2025
СК установит причину смерти главы центра "Ростов без наркотиков"
Следователи назначили экспертизу, которая установит причину смерти руководителя одной из общественных организаций Ростова-на-Дону, видимых следов насильственной РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:55:00+03:00
2025-06-24T11:55:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
ростов-на-дону
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Следователи назначили экспертизу, которая установит причину смерти руководителя одной из общественных организаций Ростова-на-Дону, видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о главе центра "Ростов без наркотиков" Станиславе Горяинове. Накануне СМИ сообщили, что его забили до смерти неизвестные. По данным областного СУСК, следователи организовали проверку в связи с сообщениями в СМИ о гибели мужчины, который являлся руководителем одной из общественных организаций. "По имеющимся в настоящее время данным, мужчина скончался по месту жительства. Видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20250615/rassledovanie-2022889621.html
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ростов-на-дону
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происшествия, здоровье - общество, ростов-на-дону, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит причину смерти главы центра "Ростов без наркотиков"

СК назначил экспертизу для установления причины смерти Горяинова

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Следователи назначили экспертизу, которая установит причину смерти руководителя одной из общественных организаций Ростова-на-Дону, видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружили, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о главе центра "Ростов без наркотиков" Станиславе Горяинове. Накануне СМИ сообщили, что его забили до смерти неизвестные.
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По данным областного СУСК, следователи организовали проверку в связи с сообщениями в СМИ о гибели мужчины, который являлся руководителем одной из общественных организаций.
"По имеющимся в настоящее время данным, мужчина скончался по месту жительства. Видимых следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - сказал представитель ведомства.
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