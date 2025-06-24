https://ria.ru/20250624/priamure-2025027924.html

Глава Приамурья осмотрел отремонтированные объекты в подшефном округе ДНР

Глава Приамурья осмотрел отремонтированные объекты в подшефном округе ДНР - РИА Новости, 24.06.2025

Глава Приамурья осмотрел отремонтированные объекты в подшефном округе ДНР

Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные при поддержке региона объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР – библиотеку и... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:47:00+03:00

2025-06-24T10:47:00+03:00

2025-06-24T10:47:00+03:00

амурская область

общество

амвросиевка

амурская область

донецкая народная республика

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные при поддержке региона объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР – библиотеку и центральную площадь, сообщает правительство Приамурья. "Мы работаем в Амвросиевском районе – это наша подшефная территория. На 2025 год у нас здесь запланировано 14 мероприятий, из которых пять уже завершены. В том числе отремонтированы реабилитационный центр, библиотека и центральная площадь. Мне кажется, получилось очень неплохо", - прокомментировал Орлов. Библиотеку Амвросиевки преобразили по модельному стандарту по поручению губернатора Орлова. Помещение отремонтировали, оснастили современным оборудованием, обновили книжный фонд, для проведения конференций обустроили мультимедийный зал. Кроме того, библиотека получила оборудование для создания видеороликов и мультфильмов. А интерактивная панель "Муза" учит создавать авторские короткие видео по мотивам прочитанных произведений. Также есть компьютерный зал с выходом в интернет, очки виртуальной реальности и интерактивный глобус. Территорию возле библиотеки благоустроили, оборудовали место для игры в шахматы, установили качели, лавочки, обустраивают безопасную пешеходную зону и современное уличное освещение. Популярностью пользуется шкаф книгообмена. Губернатор пожелал библиотеке побольше благодарных читателей. Также глава Приамурья посетил центральную площадь Амвросиевки после реконструкции. За ремонт этой территории проголосовали жители района. Теперь это комфортная зона отдыха с фонтаном. Строители уложили плитку, установили фонари, обустроили тротуары вдоль детской площадки и смонтировали оборудование. Кроме того, здесь обновили постамент и ступени, ведущие к памятнику Ленина. Всего за время шефства Приамурье помогло восстановить более 100 объектов инфраструктуры района.

https://ria.ru/20250620/orlov-2024192209.html

https://ria.ru/20250620/orlov-2024101212.html

амвросиевка

амурская область

донецкая народная республика

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общество, амвросиевка, амурская область, донецкая народная республика, василий орлов (губернатор)