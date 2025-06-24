Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья осмотрел отремонтированные объекты в подшефном округе ДНР - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
10:47 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/priamure-2025027924.html
Глава Приамурья осмотрел отремонтированные объекты в подшефном округе ДНР
Глава Приамурья осмотрел отремонтированные объекты в подшефном округе ДНР - РИА Новости, 24.06.2025
Глава Приамурья осмотрел отремонтированные объекты в подшефном округе ДНР
Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные при поддержке региона объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР – библиотеку и... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:47:00+03:00
2025-06-24T10:47:00+03:00
амурская область
общество
амвросиевка
амурская область
донецкая народная республика
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025026821_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3660df1d487bc371bb728dc2da02a745.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные при поддержке региона объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР – библиотеку и центральную площадь, сообщает правительство Приамурья. "Мы работаем в Амвросиевском районе – это наша подшефная территория. На 2025 год у нас здесь запланировано 14 мероприятий, из которых пять уже завершены. В том числе отремонтированы реабилитационный центр, библиотека и центральная площадь. Мне кажется, получилось очень неплохо", - прокомментировал Орлов. Библиотеку Амвросиевки преобразили по модельному стандарту по поручению губернатора Орлова. Помещение отремонтировали, оснастили современным оборудованием, обновили книжный фонд, для проведения конференций обустроили мультимедийный зал. Кроме того, библиотека получила оборудование для создания видеороликов и мультфильмов. А интерактивная панель "Муза" учит создавать авторские короткие видео по мотивам прочитанных произведений. Также есть компьютерный зал с выходом в интернет, очки виртуальной реальности и интерактивный глобус. Территорию возле библиотеки благоустроили, оборудовали место для игры в шахматы, установили качели, лавочки, обустраивают безопасную пешеходную зону и современное уличное освещение. Популярностью пользуется шкаф книгообмена. Губернатор пожелал библиотеке побольше благодарных читателей. Также глава Приамурья посетил центральную площадь Амвросиевки после реконструкции. За ремонт этой территории проголосовали жители района. Теперь это комфортная зона отдыха с фонтаном. Строители уложили плитку, установили фонари, обустроили тротуары вдоль детской площадки и смонтировали оборудование. Кроме того, здесь обновили постамент и ступени, ведущие к памятнику Ленина. Всего за время шефства Приамурье помогло восстановить более 100 объектов инфраструктуры района.
https://ria.ru/20250620/orlov-2024192209.html
https://ria.ru/20250620/orlov-2024101212.html
амвросиевка
амурская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025026821_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_feed9f035630ff145d50b221eca62442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, амвросиевка, амурская область, донецкая народная республика, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Амвросиевка, Амурская область, Донецкая Народная Республика, Василий Орлов (губернатор)
Глава Приамурья осмотрел отремонтированные объекты в подшефном округе ДНР

Орлов осмотрел отремонтированные объекты в Амвросиевском округе ДНР

© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР
Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные при поддержке региона объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР – библиотеку и центральную площадь, сообщает правительство Приамурья.
"Мы работаем в Амвросиевском районе – это наша подшефная территория. На 2025 год у нас здесь запланировано 14 мероприятий, из которых пять уже завершены. В том числе отремонтированы реабилитационный центр, библиотека и центральная площадь. Мне кажется, получилось очень неплохо", - прокомментировал Орлов.
Василий Орлов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Уровень газификации Приамурья вырос до 8% за четыре года, сообщил Орлов
20 июня, 12:55
Библиотеку Амвросиевки преобразили по модельному стандарту по поручению губернатора Орлова. Помещение отремонтировали, оснастили современным оборудованием, обновили книжный фонд, для проведения конференций обустроили мультимедийный зал. Кроме того, библиотека получила оборудование для создания видеороликов и мультфильмов. А интерактивная панель "Муза" учит создавать авторские короткие видео по мотивам прочитанных произведений. Также есть компьютерный зал с выходом в интернет, очки виртуальной реальности и интерактивный глобус.
© Фото : Правительство Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР
Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Правительство Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел отремонтированные объекты в подшефном Амвросиевском округе ДНР
Территорию возле библиотеки благоустроили, оборудовали место для игры в шахматы, установили качели, лавочки, обустраивают безопасную пешеходную зону и современное уличное освещение. Популярностью пользуется шкаф книгообмена. Губернатор пожелал библиотеке побольше благодарных читателей.
Также глава Приамурья посетил центральную площадь Амвросиевки после реконструкции. За ремонт этой территории проголосовали жители района. Теперь это комфортная зона отдыха с фонтаном. Строители уложили плитку, установили фонари, обустроили тротуары вдоль детской площадки и смонтировали оборудование. Кроме того, здесь обновили постамент и ступени, ведущие к памятнику Ленина. Всего за время шефства Приамурье помогло восстановить более 100 объектов инфраструктуры района.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Орлов: доля Китая во внешней торговле региона превысила 60%
20 июня, 09:16
 
Амурская областьОбществоАмвросиевкаАмурская областьДонецкая Народная РеспубликаВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала