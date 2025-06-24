Президент Ирана выразил сожаление из-за атаки на базу США в Катаре
Президент Ирана Пезешкиан выразил сожаление из-за атаки на базу США в Катаре
© AP Photo / Morteza Fakhri NezhadПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Morteza Fakhri Nezhad
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан связался по телефону с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани в связи с иранской атакой на военную базу США Эль-Удейд в понедельник в Катаре и выразил сожаление по поводу нанесенного ущерба, говорится в сообщении канцелярии эмира на ее сайте.
"Со своей стороны, президент Ирана выразил сожаление его высочеству эмиру и братскому катарскому народу за ущерб, нанесенный этой атакой, отметив, что Государство Катар и его народ не были целями этой операции, и что эта атака не представляет угрозы Государству Катар... Он подчеркнул, что Государство Катар останется соседней мусульманской и братской страной, и выразил надежду, что отношения между двумя странами всегда будут основываться на принципах уважения суверенитета государств и добрососедства", - отмечается в сообщении, которое передает содержание разговора.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".