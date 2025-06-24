https://ria.ru/20250624/pravitelstvo-2024985930.html
Правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов
Правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов - РИА Новости, 24.06.2025
Правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов
Правительство России готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов до прожиточного минимума и работать в этом направлении, это планка, к которой нужно... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:32:00+03:00
2025-06-24T02:32:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов до прожиточного минимума и работать в этом направлении, это планка, к которой нужно стремиться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Я во время обучения в университете работал параллельно на двух работах, чтобы еще и семью молодую содержать. Поэтому здесь студенты - ребята активные, - они знают, как можно будет подработать. И мне кажется, что обязательно нужно эти вещи попытаться совмещать. А если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать", - сказал зампред правительства. Он добавил, что сейчас более миллиона студентов получают стипендии от трех до 15 тысяч рублей. "Есть сейчас в два раза увеличенные стипендии по поручению президента (России Владимира Путина – ред.), председателя правительства (Михаила Мишустина – ред.), у президента до 30 тысяч именные, до 20 тысяч у председателя правительства. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам", - отметил Чернышенко. Прожиточный минимум трудоспособного населения, к которым относятся совершеннолетние студенты, в этом году в среднем по стране был увеличен до 19 329 рублей. Он может отличаться в зависимости от региона.
https://ria.ru/20250124/stipendii-1995240833.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, михаил мишустин
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов
Чернышенко: правительство готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство России готово рассмотреть идею повышения стипендий студентов до прожиточного минимума и работать в этом направлении, это планка, к которой нужно стремиться, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Я во время обучения в университете работал параллельно на двух работах, чтобы еще и семью молодую содержать. Поэтому здесь студенты - ребята активные, - они знают, как можно будет подработать. И мне кажется, что обязательно нужно эти вещи попытаться совмещать. А если говорить про какие-то планки, к чему нужно подтягиваться, то, наверное, нужно говорить про минимальный прожиточный минимум. Прожиточный минимум, да, то есть это некий необходимый уровень для поддержания комфортного уровня жизни. В разных регионах он разный, и, конечно, как некую планку, к которой нужно стремиться, мы будем рассматривать и над этим работать", - сказал зампред правительства.
Он добавил, что сейчас более миллиона студентов получают стипендии от трех до 15 тысяч рублей. "Есть сейчас в два раза увеличенные стипендии по поручению президента (России Владимира Путина
– ред.), председателя правительства (Михаила Мишустина
– ред.), у президента до 30 тысяч именные, до 20 тысяч у председателя правительства. Есть различные другие стимулирующие меры поддержки, в том числе и гранты талантливым ребятам", - отметил Чернышенко
.
Прожиточный минимум трудоспособного населения, к которым относятся совершеннолетние студенты, в этом году в среднем по стране был увеличен до 19 329 рублей. Он может отличаться в зависимости от региона.