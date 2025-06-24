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Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
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05:58 24.06.2025
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Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Израилю и Ирану есть что терять, если не будет перемирия, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T05:58:00+03:00
2025-06-24T05:58:00+03:00
в мире
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дональд трамп
аббас аракчи
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Израилю и Ирану есть что терять, если не будет перемирия, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social."Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины", — написал Трамп.Ранее президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций. Вместе с тем он отметил, что Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию".Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
https://ria.ru/20250624/rakety-2024995234.html
https://ria.ru/20250624/preimuschestvo-2024978962.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте

Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Израилю и Ирану есть что терять, если не будет перемирия, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.
«
"Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины", — написал Трамп.
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ЦАХАЛ заявила о втором за ночь пуске ракет из Ирана
Вчера, 05:40
Ранее президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций. Вместе с тем он отметил, что Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп предал Израиль — Иран приобрел секретное преимущество
Вчера, 00:17

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

  • США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
  • Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
  • Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
  • Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
  • Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие, утверждает Вэнс
Вчера, 01:16
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампАббас АракчиМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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