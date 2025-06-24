Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Израилю и Ирану есть что терять, если не будет перемирия, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.
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"Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины", — написал Трамп.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций. Вместе с тем он отметил, что Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию".
Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе
- США в ночь на воскресенье, 22 июня, нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном, когда ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана.
- Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы.
- Вечером 23 июня Иран начал операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике.
- Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- Пентагон подтвердил, что военную базу в Катаре атаковали ракетами малой и средней дальности. Пострадавших среди американского персонала нет.
- Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана "очень слабым" и поблагодарил исламскую республику за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.