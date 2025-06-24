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Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия

Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Израилю и Ирану есть что терять, если не будет перемирия, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T05:58:00+03:00

2025-06-24T05:58:00+03:00

2025-06-24T05:58:00+03:00

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Израилю и Ирану есть что терять, если не будет перемирия, об этом он заявил в своей соцсети Truth Social."Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины", — написал Трамп.Ранее президент США заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". По его словам, первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об отсутствии соглашения о прекращении огня или военных операций. Вместе с тем он отметил, что Тегеран прекратит удары, если Израиль остановит "агрессию".Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, аббас аракчи, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте