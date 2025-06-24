https://ria.ru/20250624/ponomarenko-2025084232.html

Пономаренко: чемпионатное движение – инвестиция в развитие потенциала

Пономаренко: чемпионатное движение – инвестиция в развитие потенциала - РИА Новости, 24.06.2025

Пономаренко: чемпионатное движение – инвестиция в развитие потенциала

Для работодателей чемпионаты по профессиональному мастерству – это стратегическая инвестиция в будущее, сообщил заместитель генерального директора – директор... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:46:00+03:00

2025-06-24T13:46:00+03:00

2025-06-24T13:46:00+03:00

общество

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

чемпионат «профессионалы»

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Для работодателей чемпионаты по профессиональному мастерству – это стратегическая инвестиция в будущее, сообщил заместитель генерального директора – директор блока инженерных компетенций АНО "Корпоративная Академия Росатома" Алексей Пономаренко. Он подчеркнул, что чемпионат "Профессионалы" позволяет выявлять талантливых, активных ребят, которые в будущем станут золотым кадровым фондом любой компании. "Важно и то, что чемпионаты – это не просто соревнования, а сообщество единомышленников. Здесь рождаются партнерства, совместные проекты и технологические альянсы. Именно в такой среде формируются сильные команды, способные решать задачи любого масштаба, воспитываются специалисты высокого уровня, готовые браться за амбициозные проекты. Сегодняшние студенты завтра станут нашими коллегами, госкорпорация “Росатом” делает все, чтобы их профессиональный старт был успешным. Через экспертизу, реальные кейсы, поддержку наставников мы помогаем им расти. Наша общая цель – чтобы каждый участник чемпионата стал высококлассным специалистом, способным менять будущее", – заключил Пономаренко, его слова приводит Институт развития профессионального образования. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Чемпионат "Профессионалы" проводится по востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

https://ria.ru/20250624/professionaly-2025033311.html

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общество, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", чемпионат «профессионалы»