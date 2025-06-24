https://ria.ru/20250624/pomosch-2025091127.html
"Единая Россия" передала 90 тонн помощи в воинские части
"Единая Россия" передала 90 тонн помощи в воинские части - РИА Новости, 24.06.2025
"Единая Россия" передала 90 тонн помощи в воинские части
"Единая Россия" вместе с общественниками передала 90 тонн гуманитарной помощи военнослужащим спецоперации, в том числе автомобили, квадрокоптеры и портативные... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:12:00+03:00
2025-06-24T14:12:00+03:00
2025-06-24T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Единая Россия" вместе с общественниками передала 90 тонн гуманитарной помощи военнослужащим спецоперации, в том числе автомобили, квадрокоптеры и портативные детекторы дронов, сообщили на сайте партии. "Единая Россия" вместе с общественниками передала в воинские части 90 тонн помощи... В состав очередного гумконвоя вошли: грузовой КамАЗ с краном-манипулятором, несколько легковых автомобилей, квадрокоптеры с тепловизорами, портативные детекторы дронов, автозапчасти и колёса для грузовиков, кубовые ёмкости для воды, укрывной материал против дронов, маскировочные сети, противотепловизионные одеяла, носилки-волокуши", - говорится на сайте. По просьбам военных подготовили всё необходимое на передовой на сумму порядка 40 миллионов рублей. Как отметили в партии, военнослужащие получат не только технику, которая необходима для ведения боевых действий, но и посылки и письма от родных. "Мы действуем по принципу, который установил президент Владимир Путин: сегодня все мы - мобилизованные, все мы - в одном полку. Цель у нас тоже одна – приблизить долгожданную Победу. Каждый делает это на своём месте: бойцы - на передовой, в окопах, селяне - в полях, рабочие - на заводах, медики - в госпиталях", - рассказала координатор партпроекта "Предпринимательство" Альфия Когогина. Как отметил председатель общественного совета партпроекта ЕР "Выбор сильных" в Ростовской области, Герой России, ветеран СВО Андрей Манухин, особую ценность на фронте имеет помощь, которая была собрана с учётом нужд служащих. "Это не просто поддержка - это конкретный вклад в общую задачу", - подчеркнул он. При поддержке "Единой России" и ранее организовывались гуманитарные миссии в зону СВО. Совместно с Народным Фронтом и предпринимателями Республики Татарстан было сформировано 23 гумконвоя в Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую, Запорожскую, Курскую и Белгородскую области.
https://ria.ru/20250624/orel-2025057746.html
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россия, единая россия, сво
Надежные люди, Россия, Единая Россия, СВО
"Единая Россия" передала 90 тонн помощи в воинские части
"Единая Россия" передала 90 тонн помощи в воинские части в зоне спецоперации
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Единая Россия" вместе с общественниками передала 90 тонн гуманитарной помощи военнослужащим спецоперации, в том числе автомобили, квадрокоптеры и портативные детекторы дронов, сообщили на сайте партии.
"Единая Россия" вместе с общественниками передала в воинские части 90 тонн помощи... В состав очередного гумконвоя вошли: грузовой КамАЗ с краном-манипулятором, несколько легковых автомобилей, квадрокоптеры с тепловизорами, портативные детекторы дронов, автозапчасти и колёса для грузовиков, кубовые ёмкости для воды, укрывной материал против дронов, маскировочные сети, противотепловизионные одеяла, носилки-волокуши", - говорится на сайте.
По просьбам военных подготовили всё необходимое на передовой на сумму порядка 40 миллионов рублей. Как отметили в партии, военнослужащие получат не только технику, которая необходима для ведения боевых действий, но и посылки и письма от родных.
"Мы действуем по принципу, который установил президент Владимир Путин: сегодня все мы - мобилизованные, все мы - в одном полку. Цель у нас тоже одна – приблизить долгожданную Победу. Каждый делает это на своём месте: бойцы - на передовой, в окопах, селяне - в полях, рабочие - на заводах, медики - в госпиталях", - рассказала координатор партпроекта "Предпринимательство" Альфия Когогина.
Как отметил председатель общественного совета партпроекта ЕР "Выбор сильных" в Ростовской области, Герой России, ветеран СВО Андрей Манухин, особую ценность на фронте имеет помощь, которая была собрана с учётом нужд служащих.
"Это не просто поддержка - это конкретный вклад в общую задачу", - подчеркнул он.
При поддержке "Единой России" и ранее организовывались гуманитарные миссии в зону СВО. Совместно с Народным Фронтом и предпринимателями Республики Татарстан было сформировано 23 гумконвоя в Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую, Запорожскую, Курскую и Белгородскую области.