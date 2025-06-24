https://ria.ru/20250624/poliplast-2025024487.html

ГК "Полипласт" на ПМЭФ подписала инвестсоглашения с рядом регионов России

ГК "Полипласт" на ПМЭФ подписала инвестсоглашения с рядом регионов России - РИА Новости, 24.06.2025

ГК "Полипласт" на ПМЭФ подписала инвестсоглашения с рядом регионов России

Председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов принял участие в деловой программе Петербургского международного экономического РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:32:00+03:00

2025-06-24T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - Пресс-служба ГК "Полипласт". Председатель совета директоров группы компаний "Полипласт" Александр Шамсутдинов принял участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). В рамках ПМЭФ-2025 состоялись подписания соглашений с главами регионов России и переговоры с представителями финансовых учреждений. Александр Шамсутдинов провел встречу с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Стороны обсудили развитие новых производств в регионе и вопросы социального партнерства, в ходе диалога был выработан план по дальнейшему взаимодействию, который позволит развивать производство и активно участвовать в социальных проектах региона. С правительством Тульской области было подписано сразу два соглашения, направленных на развитие производства и на поддержку социальной сферы региона. Сумма инвестиций компании составит до 70 миллиардов рублей, которые будут способствовать развитию производства и позволят создать до 1700 рабочих мест. Сумма инвестиций в улучшение социальной сферы, а именно в развитие и популяризацию хоккея составит до 1,5 миллиардов рублей. Соглашение с правительством Самарской области расширяет текущее сотрудничество, направленное на поддержку развития хоккея в регионе. Компания уже реализует спонсорское участие четырех клубов региона на сумму порядка 5 миллиардов рублей. С правительством Курганской области подписано новое соглашение, направленное на развитие производства и социальные проекты. Второе направление сотрудничества подразумевает поддержку детско-юношеского хоккея и восстановление социально значимых объектов области. С правительством Оренбургской области было подписано инвестиционное соглашение на сумму 5 миллиардов рублей. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в социальной сфере, а именно развитие хоккея в регионе, и наметили пути дальнейшего взаимодействия. "Мы заключили ряд важных соглашений, открывающих новый этап партнерства с российскими регионами. Инвестиционные соглашения позволят развивать производства и создавать новые рабочие места. Социальные вопросы занимают важное место в нашей деятельности и, в первую очередь затрагивают поддержку и развитие хоккея в регионах присутствия", – прокомментировал Александр Шамсутдинов. Представители холдинга презентовали свои современные проекты и предприятия, функционирующие в разных регионах России, достижения в экспорте и международном сотрудничестве в рамках бизнес-диалога "Россия – Африка". Проведена серия встреч и деловых переговоров с коммерческими партнерами и ведущими банками. Основной целью стало обсуждение перспективных инвестиционных проектов и возможностей технологического развития. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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