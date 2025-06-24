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Россиянам назвали главные условия для похода в лес за грибами и ягодами - РИА Новости, 24.06.2025
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02:52 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/pokhod-2024987221.html
Россиянам назвали главные условия для похода в лес за грибами и ягодами
Россиянам назвали главные условия для похода в лес за грибами и ягодами - РИА Новости, 24.06.2025
Россиянам назвали главные условия для похода в лес за грибами и ягодами
Первым делом, собираясь в лес за грибами и дикими ягодами, необходимо составить примерный маршрут планируемого похода и предупредить о нем своих родственников,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:52:00+03:00
2025-06-24T02:52:00+03:00
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первым делом, собираясь в лес за грибами и дикими ягодами, необходимо составить примерный маршрут планируемого похода и предупредить о нем своих родственников, рекомендует главное управление гражданской защиты Московской области. Ведомство отмечает, что в регионе начинается сезон сбора грибов и диких ягод. Собираясь в поход на природу, прежде всего следует хорошо к нему подготовиться. "Перед походом в лес составьте примерный маршрут похода, определите ориентировочное время возвращения, предупредите близких о том, куда вы направляетесь и по какому маршруту", - говорится в сообщении главка. Спасатели также рекомендуют не отклоняться от маршрута движения и не срезать путь по неизвестным местам. "Одевайтесь в яркие цвета, чтобы одежда не сливалась с лесной местностью, возьмите с собой дождевик, еду, питьевую воду и необходимые лекарства, если их нужно принимать по расписанию", - советуют спасатели. Они отмечают, что с собой еще необходимо взять спички, фонарик, нож, часы, компас, свисток, средство от насекомых, а также заряженный телефон, в котором надо выключить ненужные функции. "Если потерялись вы или ваш родственник, сразу звоните в службу спасения по номеру 112", - рекомендует главк.
https://ria.ru/20250621/shtraf-2024432651.html
https://ria.ru/20250503/griby-2014723317.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
Московская область (Подмосковье)
Россиянам назвали главные условия для похода в лес за грибами и ягодами

Главным условием для похода в лес за грибами является составление маршрута

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСбор грибов
Сбор грибов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сбор грибов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первым делом, собираясь в лес за грибами и дикими ягодами, необходимо составить примерный маршрут планируемого похода и предупредить о нем своих родственников, рекомендует главное управление гражданской защиты Московской области.
Ведомство отмечает, что в регионе начинается сезон сбора грибов и диких ягод. Собираясь в поход на природу, прежде всего следует хорошо к нему подготовиться.
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"Перед походом в лес составьте примерный маршрут похода, определите ориентировочное время возвращения, предупредите близких о том, куда вы направляетесь и по какому маршруту", - говорится в сообщении главка.
Спасатели также рекомендуют не отклоняться от маршрута движения и не срезать путь по неизвестным местам. "Одевайтесь в яркие цвета, чтобы одежда не сливалась с лесной местностью, возьмите с собой дождевик, еду, питьевую воду и необходимые лекарства, если их нужно принимать по расписанию", - советуют спасатели.
Они отмечают, что с собой еще необходимо взять спички, фонарик, нож, часы, компас, свисток, средство от насекомых, а также заряженный телефон, в котором надо выключить ненужные функции.
"Если потерялись вы или ваш родственник, сразу звоните в службу спасения по номеру 112", - рекомендует главк.
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