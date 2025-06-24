https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025143168.html

Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области

Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области - РИА Новости, 24.06.2025

Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области

В Московской области от борщевика Сосновского обработано более 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:14:00+03:00

2025-06-24T17:14:00+03:00

2025-06-24T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области от борщевика Сосновского обработано более 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В этом году запланирована обработка 23,6 тысячи гектаров земель муниципальной собственности. Работы проводятся в два этапа: первый с мая по июнь, а затем повторно до осени, поскольку растение отличается способностью адаптироваться к сложным условиям. На местах применяют различные методы обработки, в зависимости от особенностей рельефа и близости населенных пунктов. Преимущественно применяются химические составы, в том числе методом орошения с воздуха. Механические способы, такие как покос и выкорчевывание, используются реже. С мая в Подмосковье работает голосовой помощник, куда жители могут сообщить о местах, где растет борщевик. Через этот сервис специалисты уже обработали около 500 заявок. Сообщить о зарослях ядовитого растения можно также круглосуточно по телефонам горячей линии: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Однако если сорняк растет на частной территории, то убирать его – ответственность самого владельца участка. В таких случаях для химической обработки лучше всего обратиться к специалистам. При самостоятельной борьбе с сорняком требуется соблюдение мер безопасности, поскольку сок растения под воздействием солнечного света способен вызывать ожоги кожи. Обязательна полная защита: закрытая одежда, лицевой щиток или очки, плотные перчатки, головной убор. Кроме этого, работы предпочтительнее проводить в пасмурную безветренную погоду. Для уничтожения растения необходимо обработать побеги гербицидами или арборицидами либо срезать под корень на глубину 10-15 сантиметров острой лопатой или штыком. После этого все остатки требуется собрать в плотные мешки, надежно закрыть и для утилизации обратиться в местную администрацию, чтобы узнать ближайший адрес пункта приема растительных отходов.

https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025110839.html

https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024905491.html

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общество, московская область (подмосковье)