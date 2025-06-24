Рейтинг@Mail.ru
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:14 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025143168.html
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области - РИА Новости, 24.06.2025
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области
В Московской области от борщевика Сосновского обработано более 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:14:00+03:00
2025-06-24T17:14:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025141637_0:93:1920:1173_1920x0_80_0_0_4b094f591706b84fcb7a16164819fc66.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области от борщевика Сосновского обработано более 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В этом году запланирована обработка 23,6 тысячи гектаров земель муниципальной собственности. Работы проводятся в два этапа: первый с мая по июнь, а затем повторно до осени, поскольку растение отличается способностью адаптироваться к сложным условиям. На местах применяют различные методы обработки, в зависимости от особенностей рельефа и близости населенных пунктов. Преимущественно применяются химические составы, в том числе методом орошения с воздуха. Механические способы, такие как покос и выкорчевывание, используются реже. С мая в Подмосковье работает голосовой помощник, куда жители могут сообщить о местах, где растет борщевик. Через этот сервис специалисты уже обработали около 500 заявок. Сообщить о зарослях ядовитого растения можно также круглосуточно по телефонам горячей линии: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Однако если сорняк растет на частной территории, то убирать его – ответственность самого владельца участка. В таких случаях для химической обработки лучше всего обратиться к специалистам. При самостоятельной борьбе с сорняком требуется соблюдение мер безопасности, поскольку сок растения под воздействием солнечного света способен вызывать ожоги кожи. Обязательна полная защита: закрытая одежда, лицевой щиток или очки, плотные перчатки, головной убор. Кроме этого, работы предпочтительнее проводить в пасмурную безветренную погоду. Для уничтожения растения необходимо обработать побеги гербицидами или арборицидами либо срезать под корень на глубину 10-15 сантиметров острой лопатой или штыком. После этого все остатки требуется собрать в плотные мешки, надежно закрыть и для утилизации обратиться в местную администрацию, чтобы узнать ближайший адрес пункта приема растительных отходов.
https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025110839.html
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024905491.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025141637_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_cfa01c694d08c1a641210ffeb2127e04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области

Свыше 19 тыс гектаров муниципальной земли обработали от борщевика в Подмосковье

© Фото : Портал Правительства Московской областиОбработка земли против борщевика в Московской области
Обработка земли против борщевика в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Обработка земли против борщевика в Московской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области от борщевика Сосновского обработано более 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В этом году запланирована обработка 23,6 тысячи гектаров земель муниципальной собственности. Работы проводятся в два этапа: первый с мая по июнь, а затем повторно до осени, поскольку растение отличается способностью адаптироваться к сложным условиям. На местах применяют различные методы обработки, в зависимости от особенностей рельефа и близости населенных пунктов. Преимущественно применяются химические составы, в том числе методом орошения с воздуха. Механические способы, такие как покос и выкорчевывание, используются реже.
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Управляющие организации Подмосковья провели текущий ремонт 3 тыс подъездов
Вчера, 15:22
С мая в Подмосковье работает голосовой помощник, куда жители могут сообщить о местах, где растет борщевик. Через этот сервис специалисты уже обработали около 500 заявок. Сообщить о зарослях ядовитого растения можно также круглосуточно по телефонам горячей линии: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Однако если сорняк растет на частной территории, то убирать его – ответственность самого владельца участка.
В таких случаях для химической обработки лучше всего обратиться к специалистам. При самостоятельной борьбе с сорняком требуется соблюдение мер безопасности, поскольку сок растения под воздействием солнечного света способен вызывать ожоги кожи. Обязательна полная защита: закрытая одежда, лицевой щиток или очки, плотные перчатки, головной убор.
Кроме этого, работы предпочтительнее проводить в пасмурную безветренную погоду. Для уничтожения растения необходимо обработать побеги гербицидами или арборицидами либо срезать под корень на глубину 10-15 сантиметров острой лопатой или штыком. После этого все остатки требуется собрать в плотные мешки, надежно закрыть и для утилизации обратиться в местную администрацию, чтобы узнать ближайший адрес пункта приема растительных отходов.
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Более 500 человек проверили здоровье в парках Московской области в июне
23 июня, 17:45
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала