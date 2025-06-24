https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025143168.html
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области - РИА Новости, 24.06.2025
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области
В Московской области от борщевика Сосновского обработано более 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:14:00+03:00
2025-06-24T17:14:00+03:00
2025-06-24T17:14:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025141637_0:93:1920:1173_1920x0_80_0_0_4b094f591706b84fcb7a16164819fc66.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области от борщевика Сосновского обработано более 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В этом году запланирована обработка 23,6 тысячи гектаров земель муниципальной собственности. Работы проводятся в два этапа: первый с мая по июнь, а затем повторно до осени, поскольку растение отличается способностью адаптироваться к сложным условиям. На местах применяют различные методы обработки, в зависимости от особенностей рельефа и близости населенных пунктов. Преимущественно применяются химические составы, в том числе методом орошения с воздуха. Механические способы, такие как покос и выкорчевывание, используются реже. С мая в Подмосковье работает голосовой помощник, куда жители могут сообщить о местах, где растет борщевик. Через этот сервис специалисты уже обработали около 500 заявок. Сообщить о зарослях ядовитого растения можно также круглосуточно по телефонам горячей линии: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Однако если сорняк растет на частной территории, то убирать его – ответственность самого владельца участка. В таких случаях для химической обработки лучше всего обратиться к специалистам. При самостоятельной борьбе с сорняком требуется соблюдение мер безопасности, поскольку сок растения под воздействием солнечного света способен вызывать ожоги кожи. Обязательна полная защита: закрытая одежда, лицевой щиток или очки, плотные перчатки, головной убор. Кроме этого, работы предпочтительнее проводить в пасмурную безветренную погоду. Для уничтожения растения необходимо обработать побеги гербицидами или арборицидами либо срезать под корень на глубину 10-15 сантиметров острой лопатой или штыком. После этого все остатки требуется собрать в плотные мешки, надежно закрыть и для утилизации обратиться в местную администрацию, чтобы узнать ближайший адрес пункта приема растительных отходов.
https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025110839.html
https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024905491.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025141637_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_cfa01c694d08c1a641210ffeb2127e04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье)
Более 19 тысяч гектаров обработали от борщевика в Московской области
Свыше 19 тыс гектаров муниципальной земли обработали от борщевика в Подмосковье
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области от борщевика Сосновского обработано более 19 тысяч гектаров муниципальной земли, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В этом году запланирована обработка 23,6 тысячи гектаров земель муниципальной собственности. Работы проводятся в два этапа: первый с мая по июнь, а затем повторно до осени, поскольку растение отличается способностью адаптироваться к сложным условиям. На местах применяют различные методы обработки, в зависимости от особенностей рельефа и близости населенных пунктов. Преимущественно применяются химические составы, в том числе методом орошения с воздуха. Механические способы, такие как покос и выкорчевывание, используются реже.
С мая в Подмосковье работает голосовой помощник, куда жители могут сообщить о местах, где растет борщевик. Через этот сервис специалисты уже обработали около 500 заявок. Сообщить о зарослях ядовитого растения можно также круглосуточно по телефонам горячей линии: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25. Однако если сорняк растет на частной территории, то убирать его – ответственность самого владельца участка.
В таких случаях для химической обработки лучше всего обратиться к специалистам. При самостоятельной борьбе с сорняком требуется соблюдение мер безопасности, поскольку сок растения под воздействием солнечного света способен вызывать ожоги кожи. Обязательна полная защита: закрытая одежда, лицевой щиток или очки, плотные перчатки, головной убор.
Кроме этого, работы предпочтительнее проводить в пасмурную безветренную погоду. Для уничтожения растения необходимо обработать побеги гербицидами или арборицидами либо срезать под корень на глубину 10-15 сантиметров острой лопатой или штыком. После этого все остатки требуется собрать в плотные мешки, надежно закрыть и для утилизации обратиться в местную администрацию, чтобы узнать ближайший адрес пункта приема растительных отходов.