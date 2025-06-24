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Зиновьева: шесть проектов от белорусских инвесторов реализуют в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2025
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15:35 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025116453.html
Зиновьева: шесть проектов от белорусских инвесторов реализуют в Подмосковье
Зиновьева: шесть проектов от белорусских инвесторов реализуют в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2025
Зиновьева: шесть проектов от белорусских инвесторов реализуют в Подмосковье
Шесть инвестиционных проектов с привлечением белорусского капитала планируют реализовать в Подмосковье к 2027 году, сообщила заместитель председателя... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:35:00+03:00
2025-06-24T15:35:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
московская область (подмосковье)
воскресенск
белоруссия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Шесть инвестиционных проектов с привлечением белорусского капитала планируют реализовать в Подмосковье к 2027 году, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "К 2027 году в Московской области планируется реализовать шесть инвестпроектов с участием белорусских инвесторов. Общий объем инвестиций оценивается в 7 миллиардов рублей. В результате в регионе появится около 1 тысячи новых рабочих мест", - сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба мининвеста региона. Так, в этом году в Воскресенске уже открылся кабельный завод "Белтелекабель". На производстве будут ежегодно выпускать около 30 тысяч километров оптоволокна и кабеля связи. Предприятие также заключило договор с Воскресенским колледжем о профессиональной подготовке кадров для нового завода. В министерстве отметили, что Белоруссия является крупным торговым партнером Московской области и занимает второе место по общему объему товарооборота. Подмосковье экспортирует широкий ассортимент продукции: мясо и полуфабрикаты, печенье, шоколад, электрооборудование, одежду, пластмассы, резину, автозапчасти, стекло, фармацевтику, пиломатериалы и косметику.
https://ria.ru/20250623/kemerovo-2024835539.html
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экономика, московская область (подмосковье), воскресенск, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Московская область (Подмосковье), Воскресенск, Белоруссия
Зиновьева: шесть проектов от белорусских инвесторов реализуют в Подмосковье

Зиновьева: в Подмосковье создадут 6 инвестпроектов от белорусских партнеров

© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской областиЗаместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Заместитель председателя правительства Подмосковья - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Шесть инвестиционных проектов с привлечением белорусского капитала планируют реализовать в Подмосковье к 2027 году, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"К 2027 году в Московской области планируется реализовать шесть инвестпроектов с участием белорусских инвесторов. Общий объем инвестиций оценивается в 7 миллиардов рублей. В результате в регионе появится около 1 тысячи новых рабочих мест", - сказала Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба мининвеста региона.
Так, в этом году в Воскресенске уже открылся кабельный завод "Белтелекабель". На производстве будут ежегодно выпускать около 30 тысяч километров оптоволокна и кабеля связи. Предприятие также заключило договор с Воскресенским колледжем о профессиональной подготовке кадров для нового завода.
В министерстве отметили, что Белоруссия является крупным торговым партнером Московской области и занимает второе место по общему объему товарооборота. Подмосковье экспортирует широкий ассортимент продукции: мясо и полуфабрикаты, печенье, шоколад, электрооборудование, одежду, пластмассы, резину, автозапчасти, стекло, фармацевтику, пиломатериалы и косметику.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииЭкономикаМосковская область (Подмосковье)ВоскресенскБелоруссия
 
 
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