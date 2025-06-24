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Управляющие организации Подмосковья провели текущий ремонт 3 тыс подъездов - РИА Новости, 24.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:22 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025110839.html
Управляющие организации Подмосковья провели текущий ремонт 3 тыс подъездов
Управляющие организации Подмосковья провели текущий ремонт 3 тыс подъездов - РИА Новости, 24.06.2025
Управляющие организации Подмосковья провели текущий ремонт 3 тыс подъездов
Коммунальные службы Московской области провели текущий ремонт более 3 тысяч подъездов многоквартирных домов за май, в том числе по заявкам жителей, сообщает... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T15:22:00+03:00
2025-06-24T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коммунальные службы Московской области провели текущий ремонт более 3 тысяч подъездов многоквартирных домов за май, в том числе по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. "Состояние подъезда – отражение эффективности управляющей организаций. В этом году наибольшее количество отремонтированных подъездов в городских округах Балашиха, Химки и Красногорск. Добавлю, что ремонт должен осуществляться управляющими организациями каждые пять лет, а в некоторых случаях эта периодичность сокращается до трех", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Так, в рамках ремонтных мероприятий были проведены следующие виды работ: замена оконных рам, обновление входных дверей, ремонт напольного покрытия, окраска стен и потолка, ремонт и окраска поручней, замена светильников, ремонт почтовых ящиков.
https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025083877.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Управляющие организации Подмосковья провели текущий ремонт 3 тыс подъездов

Управляющие компании Подмосковья провели текущий ремонт 3 тыс подъездов за май

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиМинистр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Коммунальные службы Московской области провели текущий ремонт более 3 тысяч подъездов многоквартирных домов за май, в том числе по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
"Состояние подъезда – отражение эффективности управляющей организаций. В этом году наибольшее количество отремонтированных подъездов в городских округах Балашиха, Химки и Красногорск. Добавлю, что ремонт должен осуществляться управляющими организациями каждые пять лет, а в некоторых случаях эта периодичность сокращается до трех", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Так, в рамках ремонтных мероприятий были проведены следующие виды работ: замена оконных рам, обновление входных дверей, ремонт напольного покрытия, окраска стен и потолка, ремонт и окраска поручней, замена светильников, ремонт почтовых ящиков.
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