https://ria.ru/20250624/podmoskove-2025083877.html

Порядка 200 километров дорог к медучреждениям отремонтируют в Подмосковье

Порядка 200 километров дорог к медучреждениям отремонтируют в Подмосковье - РИА Новости, 24.06.2025

Порядка 200 километров дорог к медучреждениям отремонтируют в Подмосковье

Порядка 70 участков дорог общей протяженностью 200 километров, ведущих к медучреждениям, отремонтируют в этом сезоне в 36 городских и муниципальных округах... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T13:44:00+03:00

2025-06-24T13:44:00+03:00

2025-06-24T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Порядка 70 участков дорог общей протяженностью 200 километров, ведущих к медучреждениям, отремонтируют в этом сезоне в 36 городских и муниципальных округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Подмосковье в ходе ремонтного сезона отремонтируют порядка 90 участков региональных дорог рядом с медучреждениями. "Продолжаем повышать комфорт жителей и ремонтируем дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, госпиталям, медпунктам. В этом сезоне специалисты "Мосавтодора" проведут работы в 36 городских и муниципальных округах Подмосковья, где отремонтируют порядка 70 участков дорог общей протяженностью 200 километров. Покрытие уже обновили на 23 участках дорог, на 15 участках работы еще ведутся", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Например, работы по укладке нового покрытия завершены на дорогах в черте городов: на улице Советской в Королеве рядом с Первомайским филиалом Королевской больницы, на улице Октябрьской в Талдоме, которая ведет к Талдомской центральной районной больнице. В малых населенных пунктах отремонтировали следующие участки дорог: к амбулатории в селе Косяково городского округа Воскресенска, к ФАПам в деревне Зименки-1 и деревне Авдеево городского округа Зарайск, а также Новинское шоссе к Монинской больнице в поселке городского типа Монино городского округа Щелково, улицу Институтскую в рабочем поселке Нахабино городского округа Красногорска, где расположен хоспис и другие дороги.

https://ria.ru/20250623/podmoskove-2024905491.html

https://ria.ru/20250623/otdykh-2024871185.html

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общество, московская область (подмосковье), советский , королев, мосавтодор