https://ria.ru/20250624/podmoskove-2024991245.html

В Подмосковье ночью сбили два беспилотника

В Подмосковье ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025

В Подмосковье ночью сбили два беспилотника

Два беспилотника были сбиты в Подмосковье ночью - над Волоколамским и Можайским городскими округами, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T04:18:00+03:00

2025-06-24T04:18:00+03:00

2025-06-24T04:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два беспилотника были сбиты в Подмосковье ночью - над Волоколамским и Можайским городскими округами, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее он сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Пострадали два человека. Также Воробьев сообщал, что еще один беспилотник был сбит над Волоколамским городским округом. "Еще два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах никто не пострадал", - написал он позднее в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240910/vorobev-1971775557.html

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев