https://ria.ru/20250624/podmoskove-2024991245.html
В Подмосковье ночью сбили два беспилотника
В Подмосковье ночью сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.06.2025
В Подмосковье ночью сбили два беспилотника
Два беспилотника были сбиты в Подмосковье ночью - над Волоколамским и Можайским городскими округами, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T04:18:00+03:00
2025-06-24T04:18:00+03:00
2025-06-24T04:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два беспилотника были сбиты в Подмосковье ночью - над Волоколамским и Можайским городскими округами, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее он сообщил, что ночью беспилотник попал в жилой дом на улице Народного ополчения в Красногорске, загорелась квартира на 17-м этаже, пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Из здания, по его словам, эвакуировано около 100 человек, в том числе 30 детей. Пострадали два человека. Также Воробьев сообщал, что еще один беспилотник был сбит над Волоколамским городским округом. "Еще два беспилотника были ранее сегодня сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, в этих районах никто не пострадал", - написал он позднее в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240910/vorobev-1971775557.html
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происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев
В Подмосковье ночью сбили два беспилотника
Воробьев: над Волоколамским и Можайским округами сбили два беспилотника