https://ria.ru/20250624/podmoskove--2025144974.html

Более 40 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Более 40 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов - РИА Новости, 24.06.2025

Более 40 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

В Московской области 46 выпускников сдали единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов — это в девять раз больше, чем в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:20:00+03:00

2025-06-24T17:20:00+03:00

2025-06-24T17:20:00+03:00

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области 46 выпускников сдали единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов — это в девять раз больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. Всего в регионе этот предмет выбрали 7 380 человек, при этом почти каждый шестой участник (16,3%) набрал от 80 до 99 баллов. "В этом году мы видим позитивную динамику по информатике. Значительно выросло число выпускников, набравших 100 баллов. Стабильно высокий интерес к этому предмету подтверждает востребованность цифровых навыков у подмосковных школьников", — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Что касается ЕГЭ по английскому языку, то в Подмосковье его сдавали 6 611 выпускников. Несмотря на усложнение заданий, 98% участников успешно сдали экзамен. Более 22% школьников набрали от 80 до 99 баллов, что говорит о хорошей коммуникативной подготовке. Не справились с экзаменом 2% участников. Основной период ЕГЭ по информатике проходил 10 и 11 июня, английский язык выпускники сдавали 5, 10 и 11 июня. Экзамены прошли с соблюдением всех строгих процедур: в пунктах их проведения работало онлайн-наблюдение, была обеспечена объективность при сдаче предмета и проверке заданий. По вопросам, связанными с итоговой аттестацией, можно обращаться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.

https://ria.ru/20250624/ege-2025028080.html

https://ria.ru/20250616/ege-2023178266.html

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общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)