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Более 40 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов - РИА Новости, 24.06.2025
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Новости Подмосковья
 
17:20 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/podmoskove--2025144974.html
Более 40 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Более 40 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов - РИА Новости, 24.06.2025
Более 40 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
В Московской области 46 выпускников сдали единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов — это в девять раз больше, чем в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:20:00+03:00
2025-06-24T17:20:00+03:00
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области 46 выпускников сдали единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов — это в девять раз больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья. Всего в регионе этот предмет выбрали 7 380 человек, при этом почти каждый шестой участник (16,3%) набрал от 80 до 99 баллов. "В этом году мы видим позитивную динамику по информатике. Значительно выросло число выпускников, набравших 100 баллов. Стабильно высокий интерес к этому предмету подтверждает востребованность цифровых навыков у подмосковных школьников", — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба. Что касается ЕГЭ по английскому языку, то в Подмосковье его сдавали 6 611 выпускников. Несмотря на усложнение заданий, 98% участников успешно сдали экзамен. Более 22% школьников набрали от 80 до 99 баллов, что говорит о хорошей коммуникативной подготовке. Не справились с экзаменом 2% участников. Основной период ЕГЭ по информатике проходил 10 и 11 июня, английский язык выпускники сдавали 5, 10 и 11 июня. Экзамены прошли с соблюдением всех строгих процедур: в пунктах их проведения работало онлайн-наблюдение, была обеспечена объективность при сдаче предмета и проверке заданий. По вопросам, связанными с итоговой аттестацией, можно обращаться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.
https://ria.ru/20250624/ege-2025028080.html
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общество, московская область (подмосковье), единый государственный экзамен (егэ)
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Более 40 выпускников в Подмосковье сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Свыше 40 выпускников в Подмосковье получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московской области 46 выпускников сдали единый государственный экзамен по информатике на 100 баллов — это в девять раз больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
Всего в регионе этот предмет выбрали 7 380 человек, при этом почти каждый шестой участник (16,3%) набрал от 80 до 99 баллов.
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"В этом году мы видим позитивную динамику по информатике. Значительно выросло число выпускников, набравших 100 баллов. Стабильно высокий интерес к этому предмету подтверждает востребованность цифровых навыков у подмосковных школьников", — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.
Что касается ЕГЭ по английскому языку, то в Подмосковье его сдавали 6 611 выпускников. Несмотря на усложнение заданий, 98% участников успешно сдали экзамен. Более 22% школьников набрали от 80 до 99 баллов, что говорит о хорошей коммуникативной подготовке. Не справились с экзаменом 2% участников.
Основной период ЕГЭ по информатике проходил 10 и 11 июня, английский язык выпускники сдавали 5, 10 и 11 июня. Экзамены прошли с соблюдением всех строгих процедур: в пунктах их проведения работало онлайн-наблюдение, была обеспечена объективность при сдаче предмета и проверке заданий.
По вопросам, связанными с итоговой аттестацией, можно обращаться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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