https://ria.ru/20250624/pochta-2025070620.html

День российской почты 2025: когда и как отмечается, что подарить

День российской почты 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День российской почты 2025: когда и как отмечается, что подарить

Ежегодно в России празднуют День российской почты. Дата праздника в 2025 году, история и варианты подарков для сотрудников — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:48:00+03:00

2025-06-24T12:48:00+03:00

2025-06-24T12:48:00+03:00

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Ежегодно в России празднуют День российской почты. Дата праздника в 2025 году, история и варианты подарков для сотрудников — в материале РИА Новости.День почтыПрофессиональный праздник работников почтовой связи ежегодно отмечается в нашей стране в середине лета. Современная "Почта России" — это разветвленная сеть отделений во всех регионах страны, которые предоставляют широкий спектр услуг: отправку и доставку почтовых отправлений, выплату пенсий и пособий, распространение печатной продукции, оказание финансовых услуг."День российской почты — не просто профессиональный праздник, посвященный работникам почтовой связи нашей страны, это день признания той огромной роли, которую почта сыграла и продолжает играть в нашей жизни, несмотря на стремительное развитие цифровых технологий", — говорит Екатерина Андреева, кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.Когда отмечаютВ России День почты отмечается ежегодно, начиная с 1994 года, во второе воскресенье июля. В 2025 году дата празднования выпадает на 13 июля.Всемирный день почты отмечается 9 октября, в годовщину Всемирного почтового союза, который был создан в 1874 году в столице Швейцарии. Праздник посвящен признанию огромного вклада почтовых служб в социально-экономическое развитие стран мира.История праздникаОт посыльных и первых организованных почтовых служб до современных логистических центров — почта прошла долгий путь развития."История почты в России начинается со времен правления Петра I. Тогда еще не было ни трек-номеров, ни push-уведомлений — но и без них послание находило своего получателя: гонец на почтовой лошади уверенно вёз его по заданному пути, — рассказывает Аркадий Юрлов, директор по маркетингу сервиса электронных подарочных карт Giftery. — Как праздник День российской почты появился в 1994 году, когда Правительство России официально закрепило его в календаре".В 1693 году император Петр I издал указ об организации внутренней почтовой линии, связывающей города по пути от Москвы до Архангельска. А в 1721 году он ввел должность генерал-пост-директора (генерал-почтмейстера) и почтовые учреждения обрели четкую иерархическую структуру. Высшие органы — почтамты, им подчинялись губернские почтмейстеры, а губернским — уездные. Низшей ступенью местного почтового управления были почтовые станции.В XIX веке Россия одной из первых стала доставлять посылки и письма на поездах. Когда Российская империя вошла во Всемирный почтовый союз, с 1874 года начало формироваться единое международное пространство для обмена письмами и посылками. Появились почтовые ящики и марки. А позже почтой уже отправляли бандероли, денежные переводы, открытки и заказные письма.В начале XX века почтовые отделения появились и в отдаленных российских городах и селах. А с 1922 года посылки и письма начали доставлять на самолетах. Традиционный шестизначный индекс стал использоваться в 1970-х годах, с этого периода началась автоматизация процессов — появились кассовые аппараты, транспортеры, штемпелевальные машины. В России для доставки писем использовали даже ракеты, но этот способ не получил распространения из-за дороговизны.По мнению Екатерины Андреевой, праздник учрежден с целью подчеркнуть важность почты в жизни общества, а также признать заслуги работников почтовой связи и привлечь внимание к проблемам и перспективам развития этой отрасли.Традиции праздникаВ честь праздника награждают лучших сотрудников, проводят экскурсии в музеи связи и старинные почтовые отделения. Многие почтовые службы выпускают специальные почтовые марки и конверты, посвященные данному событию. Важным элементом традиций является чествование ветеранов почтовой связи, которые внесли большой вклад в развитие этой отрасли. "В последние годы все больше внимания уделяется цифровизации почтовой связи и внедрению новых технологий, поэтому в рамках праздника могут проводиться презентации новых сервисов и услуг", — говорит эксперт Екатерина Андреева.Аркадий Юрлов отмечает, что в честь праздника также устраивают корпоративы или выезды на природу — чтобы отметить его всей командой. Также это отличный повод для того, чтобы написать трогательные письма на почтовых открытках и отправить их своим близким.Что подарить на день почтыПомимо традиционных цветов, конфет, сувениров и канцелярских принадлежностей Екатерина Андреева советует рассмотреть более оригинальные варианты. Например, это может быть тематический подарок, связанный с почтой, такой как коллекционная почтовая марка, старинная открытка или модель почтового автомобиля или вагона.Также можно подарить что-то полезное для работы, например, современный гаджет, облегчающий выполнение рабочих задач."Если хочется чего-то универсального — электронный сертификат, который не потеряется, не разобьется в дороге и точно понравится получателю. В этот день — немного внимания, тёплых слов и, быть может, маленький, но приятный подарок для сотрудников почты точно не повредят, когда будете получать свою посылку. Люди, которые доставляют нам столько всего, заслуживают того, чтобы получить что-то в ответ", — заключил Аркадий Юрлов.

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