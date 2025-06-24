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Пляжи Темрюкского района Кубани ожидают туристов в летнем сезоне
Пляжи Темрюкского района Кубани ожидают туристов в летнем сезоне - РИА Новости, 24.06.2025
Пляжи Темрюкского района Кубани ожидают туристов в летнем сезоне
В Темрюкском районе Краснодарского края 31 пляжная территория Азовского побережья ожидает туристов в летнем сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T14:02:00+03:00
2025-06-24T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Темрюкском районе Краснодарского края 31 пляжная территория Азовского побережья ожидает туристов в летнем сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Так, всеми хозяйствующими субъектами проведены водолазные обследования акватории и поданы декларации в ГИМС. С начала года курорты Темрюкского района посетило около 120 тысяч туристов и экскурсантов. Для комфортного проживания гостей на территории района действует 443 средства размещения разной ценовой политики. На постоянной основе проводится работа по выявлению и включению в Единый реестр средств размещения, подлежащих классификации. Также на территории района функционирует два детских лагеря, оба расположены на Азовском побережье. Оздоровительные учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения, и полностью готовы к работе. Кроме того, на территории Темрюкского района действует более 40 объектов туристического показа разной направленности, что способствует развитию транзитного туризма и туризма выходного дня.
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краснодарский край, темрюкский район, новости - туризм
Краснодарский край, Краснодарский край, Темрюкский район, Новости - Туризм
Пляжи Темрюкского района Кубани ожидают туристов в летнем сезоне
Более 30 пляжей Темрюкского района Краснодарского края ожидают туристов летом
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Темрюкском районе Краснодарского края 31 пляжная территория Азовского побережья ожидает туристов в летнем сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Так, всеми хозяйствующими субъектами проведены водолазные обследования акватории и поданы декларации в ГИМС.
С начала года курорты Темрюкского района посетило около 120 тысяч туристов и экскурсантов. Для комфортного проживания гостей на территории района действует 443 средства размещения разной ценовой политики. На постоянной основе проводится работа по выявлению и включению в Единый реестр средств размещения, подлежащих классификации.
Также на территории района функционирует два детских лагеря, оба расположены на Азовском побережье. Оздоровительные учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения, и полностью готовы к работе.
Кроме того, на территории Темрюкского района действует более 40 объектов туристического показа разной направленности, что способствует развитию транзитного туризма и туризма выходного дня.