https://ria.ru/20250624/plyazhi-2025087371.html

Пляжи Темрюкского района Кубани ожидают туристов в летнем сезоне

Пляжи Темрюкского района Кубани ожидают туристов в летнем сезоне - РИА Новости, 24.06.2025

Пляжи Темрюкского района Кубани ожидают туристов в летнем сезоне

В Темрюкском районе Краснодарского края 31 пляжная территория Азовского побережья ожидает туристов в летнем сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T14:02:00+03:00

2025-06-24T14:02:00+03:00

2025-06-24T14:02:00+03:00

краснодарский край

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Темрюкском районе Краснодарского края 31 пляжная территория Азовского побережья ожидает туристов в летнем сезоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Так, всеми хозяйствующими субъектами проведены водолазные обследования акватории и поданы декларации в ГИМС. С начала года курорты Темрюкского района посетило около 120 тысяч туристов и экскурсантов. Для комфортного проживания гостей на территории района действует 443 средства размещения разной ценовой политики. На постоянной основе проводится работа по выявлению и включению в Единый реестр средств размещения, подлежащих классификации. Также на территории района функционирует два детских лагеря, оба расположены на Азовском побережье. Оздоровительные учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения, и полностью готовы к работе. Кроме того, на территории Темрюкского района действует более 40 объектов туристического показа разной направленности, что способствует развитию транзитного туризма и туризма выходного дня.

https://ria.ru/20250624/krasnodar-2025060246.html

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краснодарский край, темрюкский район, новости - туризм