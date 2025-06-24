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Метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня - РИА Новости, 24.06.2025
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17:42 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/peterburg-2025152664.html
Метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня
Метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня - РИА Новости, 24.06.2025
Метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня
Метрополитен и наземный общественный транспорт в Санкт-Петербурге в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса" будет работать в ночь с 28 на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:42:00+03:00
2025-06-24T17:42:00+03:00
общество
санкт-петербург
нева (река)
александр грин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Метрополитен и наземный общественный транспорт в Санкт-Петербурге в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса" будет работать в ночь с 28 на 29 июня, сообщил городской комитет по транспорту. "В ночь с 28 на 29 июня 2025 года городской метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно", - говорится в сообщении. Будет организована работа 9 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта с интервалом движения 30 минут: 6 автобусных - № 2, 4, 74, 193, 239, 271; два троллейбусных - № 23, 46; один трамвайный - №55. Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге пройдет в этом году 28 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами. Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса". "Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
https://ria.ru/20250616/vypusknoy-2023036584.html
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санкт-петербург
нева (река)
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общество, санкт-петербург, нева (река), александр грин
Общество, Санкт-Петербург, Нева (река), Александр Грин
Метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня

Метро и наземный транспорт в Петербурге будут работать ночью с 28 на 29 июня

© Фото : Андрей СтрельниковПраздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Праздник Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Андрей Стрельников
Праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Метрополитен и наземный общественный транспорт в Санкт-Петербурге в связи с проведением праздника выпускников школ "Алые паруса" будет работать в ночь с 28 на 29 июня, сообщил городской комитет по транспорту.
"В ночь с 28 на 29 июня 2025 года городской метрополитен и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно", - говорится в сообщении.
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Будет организована работа 9 маршрутов наземного городского пассажирского транспорта с интервалом движения 30 минут: 6 автобусных - № 2, 4, 74, 193, 239, 271; два троллейбусных - № 23, 46; один трамвайный - №55.
Праздник выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге пройдет в этом году 28 июня. Концерт на Дворцовой площади начнется в 22.00 мск и продлится 2 часа 40 минут. В 00.40 мск в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига "Россия" под алыми парусами.
Заканчивающие школу подростки и их родители традиционно широко празднуют в июне выпускной, а в Петербурге этот праздник каждый год превращается в общегородское торжество "Алые паруса".
"Алые паруса" — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году и была возрождена лишь спустя 25 лет. Второе рождение праздника состоялось 24 июня 2005 года.
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