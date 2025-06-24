https://ria.ru/20250624/peterburg-2025135891.html

В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы

В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы - РИА Новости, 24.06.2025

В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы

Полицейские задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Кировском районе Петербурга, у него дома обнаружены предметы, указывающие на... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:49:00+03:00

2025-06-24T16:49:00+03:00

2025-06-24T16:49:00+03:00

происшествия

кировский район

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Полицейские задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Кировском районе Петербурга, у него дома обнаружены предметы, указывающие на приверженность юноши к нацистской идеологии, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти. "Вечером 22 июня в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит сорванное Знамя Победы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 24 июня, сотрудники уголовного розыска Кировского района установили и задержали предполагаемого виновника произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержан 17-летний молодой человек, в его квартире полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии. По материалам полицейской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

https://ria.ru/20250623/politsiya-2024830381.html

кировский район

санкт-петербург

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происшествия, кировский район, санкт-петербург, россия