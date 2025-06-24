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В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы - РИА Новости, 24.06.2025
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16:49 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/peterburg-2025135891.html
В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы
В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы - РИА Новости, 24.06.2025
В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы
Полицейские задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Кировском районе Петербурга, у него дома обнаружены предметы, указывающие на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:49:00+03:00
2025-06-24T16:49:00+03:00
происшествия
кировский район
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Полицейские задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Кировском районе Петербурга, у него дома обнаружены предметы, указывающие на приверженность юноши к нацистской идеологии, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти. "Вечером 22 июня в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит сорванное Знамя Победы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 24 июня, сотрудники уголовного розыска Кировского района установили и задержали предполагаемого виновника произошедшего", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержан 17-летний молодой человек, в его квартире полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии. По материалам полицейской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
https://ria.ru/20250623/politsiya-2024830381.html
кировский район
санкт-петербург
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происшествия, кировский район, санкт-петербург, россия
Происшествия, Кировский район, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы

Полиция задержала подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Петербурге

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Полицейские задержали подростка, подозреваемого в порче Знамени Победы в Кировском районе Петербурга, у него дома обнаружены предметы, указывающие на приверженность юноши к нацистской идеологии, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по городу и Ленобласти.
"Вечером 22 июня в полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что на углу дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого на земле лежит сорванное Знамя Победы. В результате оперативно-розыскных мероприятий сегодня, 24 июня, сотрудники уголовного розыска Кировского района установили и задержали предполагаемого виновника произошедшего", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержан 17-летний молодой человек, в его квартире полицейские обнаружили различные предметы, отражающие приверженность подростка к нацистской идеологии.
По материалам полицейской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
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